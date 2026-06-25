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Putin expresó “deseos de una pronta recuperación a todos los afectados por el desastre natural”.Foto: EFE/EPA/ALEXANDER SHCHERBAK/SPUTNIK/KREMLIN
Putin expresó “deseos de una pronta recuperación a todos los afectados por el desastre natural”.Foto: EFE/EPA/ALEXANDER SHCHERBAK/SPUTNIK/KREMLIN
/ ALEXANDER SHCHERBAK/SPUTNIK/KREMLIN POOL
Por Agencia EFE

El presidente ruso, Vladimir Putin, expresó este jueves sus condolencias a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, por las trágicas consecuencias del terremoto en el noroeste del país que ha cobrado una treintena de vidas hasta el momento.

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