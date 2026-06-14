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El presidente estadounidense Donald Trump saluda al presidente ruso Vladimir Putin, tras reunirse el pasado 15 de agosto de 2025. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
El presidente estadounidense Donald Trump saluda al presidente ruso Vladimir Putin, tras reunirse el pasado 15 de agosto de 2025. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Por Agencia EFE

El presidente ruso, Vladimir Putin, felicitó hoy a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en ocasión de su 80 cumpleaños y celebró la proximidad de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, durante una conversación telefónica sostenida entre ambos mandatarios.

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