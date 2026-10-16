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Resumen

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El presidente ruso Vladimir Putin durante una videoconferencia, en Moscú, Rusia, el 15 de octubre de 2026. Foto: EFE/EPA/MIKHAIL METZEL/SPUTNIK/KREMLIN POOL
El presidente ruso Vladimir Putin durante una videoconferencia, en Moscú, Rusia, el 15 de octubre de 2026. Foto: EFE/EPA/MIKHAIL METZEL/SPUTNIK/KREMLIN POOL
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Por Agencia EFE

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, agradeció este viernes al papa León XIV sus esfuerzos para hallar una solución al conflicto en Ucrania durante una conversación telefónica con el pontífice, informó el Kremlin.

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