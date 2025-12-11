Putin habla con Maduro y reafirma su respaldo a Venezuela ante crisis con Estados Unidos

Vladimir Putin habla con Nicolás Maduro y reafirma su respaldo a Venezuela ante crisis con Estados Unidos. (Foto: EFE)
El presidente de Rusia, , expresó este jueves su apoyo al Gobierno venezolano en una conversación telefónica con el líder del país latinoamericano, , informó el Kremlin.

Vladímir Putin expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y reafirmó su apoyo a la política del Gobierno de Maduro encaminada a proteger los intereses y la soberanía nacionales frente a la creciente presión externa”, señaló la Presidencia rusa en un comunicado.

Se trata de la primera conversación entre ambos líderes desde la escalada de las tensiones entre Caracas y Washington.

Según la nota del Kremlin, Putin y Maduro “intercambiaron opiniones sobre el desarrollo de las relaciones de amistad ruso-venezolanas, de conformidad con el acuerdo de asociación estratégica y cooperación, que entró en vigor en noviembre de 2025”.

La Rusia de Vladmir Putin es uno de los principales aliados en Maduro. La falta de transparencia en los resultados de las elecciones del 28J alejaron a Maduro incluso de gobiernos que le eran próximos como el de Lula en Brasil.

Además, ambos mandatarios “reafirmaron su compromiso mutuo con la implementación continuada de proyectos conjuntos en las áreas comercial, económica, energética, financiera, cultural y humanitaria, entre otras”.

El Acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación firmado por Putin y Maduro en mayo pasado en Moscú entró en vigor días antes de que Washington anunciara el comienzo de la operación contra el narcotráfico Lanza del Sur, relacionada con la lucha de EE.UU. contra el narcotráfico originado en Latinoamérica.

Ese anuncio se produjo poco después de la llegada al sur del Caribe del portaaviones más grande y sofisticado de Estados Unidos, el USS Gerald Ford, y su grupo de ataque, que se unieron así al despliegue de destructores o buques de desembarco anfibio que Washington mantiene en la zona desde mediados de agosto.

Este despliegue militar ha ido emparejado con amenazas a Maduro, al que la Casa Blanca tacha de “ilegítimo”.

El documento firmado por Moscú y Caracas “expone la necesidad de continuar la cooperación en materia de seguridad, incluido en el ámbito técnico-militar”, según las autoridades rusas que confirmaron que su país actuará plenamente en el marco de las obligaciones mutuas fijadas con los “amigos venezolanos”.

A la vez Moscú ha negado hasta ahora las informaciones de que Caracas haya solicitado oficialmente ayuda militar a Rusia, sean misiles, aviones o baterías antiaéreas.

El Ministerio de Exteriores ruso se ha limitado a defender la legitimidad de Maduro, el Kremlin a llamar a Washington a no desestabilizar la situación en la región del Caribe y ambas cámaras del Parlamento a instar a la comunidad internacional a condenar en una declaración las “acciones agresivas” de EE.UU. hacia Caracas.

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado viaja a Oslo pero no llegará a tiempo para recibir el Nobel de la Paz el miércoles 10 de diciembre, por lo que lo recogerá su hija, anunció el instituto noruego que otorga el galardón. (AFP)

