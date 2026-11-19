El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó hoy que Rusia ha invitado a los representantes de la Unión Europea (UE) a Moscú para que expliquen la agenda con la que participarían en futuras rondas de negociación de paz con Ucrania.

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“Tenemos que entender con qué (agenda) Europa va a participar en esas negociaciones (de paz). Por lo tanto, por los canales diplomáticos hemos propuesto a los europeos venir a Moscú para que nosotros entendamos su postura ”, dijo Putin en rueda de prensa en la ciudad china de Shenzhen.

El mandatario ruso afirmó que Estados Unidos “continuamente” insiste en que Rusia acepte a los representantes de la UE en la mesa de diálogo sobre Ucrania.

Putin mantuvo recientemente una conversación telefónica con los líderes de Finlandia y Suecia, que fueron criticados por otros representantes europeos por dicho paso, que consideraron unilateral.

Con todo, Putin aún no ha dado su visto bueno a que la UE cuenta con un asiento en futuras rondas, ya que acusa a los europeos de ser parte del conflicto al suministrar armamento al bando ucraniano.

Además, dijo haber aceptado las propuestas de Washington de integrar la seguridad de Ucrania en el marco de la arquitectura de seguridad continental.

“La seguridad de Ucrania debe integrarse en la seguridad europea, pero está evidente que hablar de seguridad europea sin Europa también sería algo extraño” , aclaró.

Durante la última ronda de negociaciones tripartitas entre Rusia y Ucrania, con la mediación de Estados Unidos, que culminó el pasado 11 de noviembre, los representantes europeos no participaron directamente en las reuniones, aunque sí estuvieron en Abu Dabi durante esas fechas y mantuvieron consultas en los márgenes con las delegaciones de Ucrania y Estados Unidos.

El Kremlin, que se ha pronunciado en otras ocasiones en contra de la participación europea y afirmaba que una de las metas de Bruselas es ganar tiempo para que el ejército de Ucrania obtenga un respiro, comentó esta semana que Bruselas podría sumarse sólo después de la celebración de otra ronda tripartita más.

La fecha de una nueva ronda de negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania aún no ha sido fijada. Pero los líderes europeos ya acordaron que la delegación estará formada por las instituciones de la Unión Europea y el E5 (Alemania, Francia, Italia, Polonia y Reino Unido).

La decisión fue anunciada por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en una rueda de prensa al término de una cumbre europea informal celebrada el 13 de noviembre en Dublín.

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