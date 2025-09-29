El presidente de Rusia Vladimir Putin en una imagen del 18 de marzo de 2024. (Foto: NATALIA KOLESNIKOVA / AFP).
El presidente de Rusia Vladimir Putin en una imagen del 18 de marzo de 2024.
Putin llama a filas a 135.000 rusos para cumplir el servicio militar obligatorio
El presidente ruso, , decretó este lunes el segundo llamamiento a filas de 2025 para cumplir el , que afectará a 135.000 rusos de 18 a 30 años.

El llamamiento a filas se efectuará de manera escalonada entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre próximo, según el decreto, publicado en la página web del .

PUEDES VER: Rusia ve un error que Trump aliente a Ucrania a recuperar territorios ocupados

La misma disposición presidencial, que entró en vigor en el momento de publicación, licenció a los ciudadanos llamados a filas que .

El año pasado, elevó de 27 a 30 años la edad máxima en que sus ciudadanos pueden ser llamados a filas para cumplir el servicio militar.

Los reclutas no participan en la lanzada hace más de tres años por el Kremlin en Ucrania, según las autoridades rusas.

