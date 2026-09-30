El presidente ruso, Vladimir Putin, llamó este miércoles a la victoria en Ucrania al pedir a la Duma o cámara de diputados que apruebe el nuevo presupuesto de guerra para los próximos tres años.

“Ustedes están llamados a prestar especial atención a asuntos de importancia estatal como el reforzamiento de la defensa del país y hacer todo por nuestra victoria, al apoyar a los defensores de la patria y sus familias”, dijo desde la tribuna de la cámara baja del Parlamento ruso.

Putin, que acude a la Duma en muy contadas ocasiones -la última vez fue en 2020-, abrió la novena legislatura, donde el partido del Kremlin, al más puro estilo del Partido Comunista de la Unión Soviética, controla 349 de los 450 escaños, aunque la oposición y expertos independientes consideran que el legislativo carece de legitimidad debido a las numerosas irregularidades detectadas en las recientes elecciones.

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Una guerra sin fin a la vista

Además de dar la bienvenida a los diputados veteranos de guerra -un 10 % del total- y a aquellos elegidos por primera vez en las cuatro regiones ucranianas anexionadas, centró su intervención en el presupuesto estatal para el quinto año de guerra.

“Lo importante es no cometer errores. Los errores, especialmente ahora, son absolutamente inaceptables”, dijo y añadió que Rusia “no va a hacer como otros” -en alusión a Ucrania- e ir por el mundo “mendigando”, lo que consideró “humillante”. “En segundo lugar, nadie nos lo dará, lo sabemos bien. Y tercero, y es lo más importante, no lo necesitamos”, dijo.

En su opinión, el presupuesto debe ser “realista” y “equilibrado” y mantener la estabilidad macroeconómica, la garantía para que se puedan cumplir todos los programas sociales.

Con todo, Putin, que había apoyado la reanudación de las negociaciones de paz tras la reciente visita a Moscú y Kiev de los emisarios de la Casa Blanca, cambió de idea tras el mayor ataque perpetrado contra Moscú el 20 de septiembre, en plenos comicios.

Desde entonces, Moscú ha lanzado una campaña ininterrumpida de bombardeos contra Kiev. Todo hace ver que la guerra cumplirá su quinto aniversario en febrero próximo, ya que el ejército ruso ha logrado sólo avances marginales en el Donbás, donde sufrió en las últimas semanas duros reveses en Donetsk.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin; y el mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky. (Vyacheslav PROKOFYEV / Daniel MIHAILESCU / AFP)

Incremento del gasto en defensa, según medios

De hecho, según las filtraciones de la prensa independiente e internacional, el gobierno ruso volverá a incrementar el gasto en defensa en el próximo trienio hasta los 50 billones de rublos (casi 600.000 millones de dólares).

Si el proyecto recibe el respaldo de la Duma, Rusia gastará sólo el próximo año 17,1 billones de rublos (más de 200.000 millones de dólares), un 27 % más de lo previsto inicialmente.

Además, es más de un tercio más de lo marcado para 2026 (12,1 billones de rublos), aunque los expertos aseguran que el gasto superará con creces esa cifra en la segunda mitad del año. Sea como sea, sobre el papel es la cifra más alta desde el comienzo de la guerra, en la que Rusia ha gastado cada ejercicio en defensa en torno al 40 % del presupuesto.

Como consecuencia, disminuirá la inversión en sanidad y educación, pero también en construcción de carreteras e infraestructuras, y los subsidios para el sector agrícola.

Además, con el fin de rebajar el déficit público -3,2 % para 2026, el doble de lo pronosticado-, el gobierno ya propuso subir los impuestos, una medida impopular que presentó justo después de las elecciones.

Los comunistas rompen filas

A su vez, Putin apeló al patriotismo de la cámara y llamó a “un apoyo solidario y consolidado de todos los partidos y diputados” en los asuntos vitales, ya que -adujo- “todos nosotros somos partidarios de lo más importante: la búsqueda del éxito, la seguridad y el florecimiento de nuestra patria”.

“La unidad de nuestra sociedad es una fiel garantía de que juntos lograremos todos los objetivos que nos hemos marcado. Garantizaremos durante muchas generaciones la seguridad y soberanía de Rusia. Así será, estoy completamente seguro de ello”, proclamó.

Con todo, el vicepresidente de los comunistas -la segunda formación más votada con solo 37 escaños-, Dmitri Nóvikov, rompió filas y puso en duda la mayoría constitucional oficialista al denunciar numerosas irregularidades, especialmente en el voto electrónico.

También instó a eliminar los tres días de votación, impuestos durante la pandemia y que la oposición considera un instrumento de fraude. “Eso son también dos noches más. ¿Qué pasa allí con las papeletas? ¿Para qué necesitan ustedes estas sospechas?”, afirmó.

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