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Resumen

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El presidente ruso, Vladímir Putin, en una reunión con miembros de la Duma en el Kremlin, en una imagen de archivo. Foto: EFE/EPA/Sofia Sandurskaya/SPUTNIK/KREMLIN / POOL
El presidente ruso, Vladímir Putin, en una reunión con miembros de la Duma en el Kremlin, en una imagen de archivo. Foto: EFE/EPA/Sofia Sandurskaya/SPUTNIK/KREMLIN / POOL
Por Agencia EFE

El presidente ruso, Vladimir Putin, llamó este miércoles a la victoria en Ucrania al pedir a la Duma o cámara de diputados que apruebe el nuevo presupuesto de guerra para los próximos tres años.

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