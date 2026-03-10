Escuchar
In this pool photograph distributed by Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin speaks as he holds a meeting on economic issues in Moscow on August 12, 2025. (Photo by Vyacheslav Prokofiev / POOL / AFP)
/ VYACHESLAV PROKOFIEV
Por Agencia EFE

El presidente ruso, Vladimir Putin, negó durante una llamada con su homólogo estadounidense, Donald Trump, haber compartido inteligencia con Irán sobre la guerra, aseguró este martes el enviado especial de la Casa Blanca Steve Witkoff.

