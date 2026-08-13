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El presidente ruso Vladimir Putin en una foto de archivo. (Foto: EFE/EPA/KRISTINA SOLOVYOVA / SPUTNIK/KREMLIN)
El presidente ruso Vladimir Putin en una foto de archivo. (Foto: EFE/EPA/KRISTINA SOLOVYOVA / SPUTNIK/KREMLIN)
Por Agencia EFE

El periodista ruso Dmitri Murátov, cofundador de ‘Novaya Gazeta’ hace más de 30 años y Premio Nobel de la Paz 2021, dijo que el presidente Vladimir Putin nunca podrá declarar la victoria en Ucrania porque a este país no se le puede conquistar.

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