El periodista ruso Dmitri Murátov, cofundador de ‘Novaya Gazeta’ hace más de 30 años y Premio Nobel de la Paz 2021, dijo que el presidente Vladimir Putin nunca podrá declarar la victoria en Ucrania porque a este país no se le puede conquistar.

“Nunca habrá una victoria porque lo que está ocurriendo desde hace casi cinco años -independientemente de cómo termine- ya no puede considerarse una victoria. No puede haber victoria cuando dos naciones eslavas han hecho pedazos a un millón de personas. O a más de un millón” , afirmó Murátov en una entrevista con la BBC divulgada este jueves.

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“Me parece que la situación actual con Ucrania es esta: se la puede destruir, pero no conquistar. ¿Qué quiero decir con destruir? Una escalada continua que llegue hasta el uso de un arma nuclear” , dijo.

Cuando la BBC le preguntó si creía que el líder del Kremlin utilizaría armas nucleares en la guerra, Murátov contestó que los expertos políticos que dicen “‘Putin piensa esto’ o ‘Putin teme aquello’... son todos unos charlatanes”.

“ Es algo equiparable a la astrología. Nadie sabe qué pasa por la cabeza de Vladímir Putin. Y yo tampoco lo sé. Veo las cosas únicamente como periodista. Analizo grandes volúmenes de datos. Y, desde principios de año, se ha mencionado la necesidad de utilizar armas nucleares en más de 500 ocasiones”, agregó.

“Cuando lo dicen unos chiflados, no les presto atención. Pero he oído que se habla de ello en la televisión estatal. Y en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, un evento organizado por el Estado, uno de los ponentes defendió el uso de armas nucleares como algo favorable, algo positivo”, explicó.

El antiguo jefe de redacción de ‘Novaya Gazeta’ resaltó que ya no hay periódico porque Putin emitió un decreto y las imprentas fueron nacionalizadas.

No obstante, mantiene presencia en línea, aunque las autoridades han bloqueado el acceso a su sitio web, por lo que solo se puede acceder desde el extranjero o mediante el uso de VPN (redes privadas virtuales), herramientas empleadas para eludir restricciones.

Este medio se convirtió en referente del periodismo independiente y combativo en Rusia, sacando a la luz violaciones de los derechos humanos y casos de corrupción de alto nivel, recuerda la BBC.

“La mayoría de los líderes de opinión han sido declarados ‘agentes extranjeros’, ‘extremistas’ o ‘terroristas’. Cientos de ellos” , afirmó Murátov.

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En 2021, Murátov compartió el Premio Nobel de la Paz con la periodista filipina María Ressa por sus esfuerzos para “salvaguardar la libertad de expresión”. El Comité Nobel destacó que “seis de los periodistas (de Novaya Gazeta) han sido asesinados, incluida Anna Politkóvskaya, quien escribió artículos reveladores sobre la guerra de Chechenia”.

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