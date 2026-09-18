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Resumen

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Vladimir Putin, presidente de Rusia. (Foto: EFE)
Vladimir Putin, presidente de Rusia. (Foto: EFE)
/ MIKHAIL METZEL/KREMLIN POOL/SPUT
Por Agencia EFE

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ejerció este viernes su derecho al sufragio en las elecciones legislativas rusas a través del voto electrónico, una opción a la que recurrió también en los comicios parlamentarios de 2021 y en las presidenciales de 2024.

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