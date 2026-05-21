Resumen

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Una imagen fija tomada de un video distribuido por el Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa ruso el 21 de mayo de 2026 muestra lanzadores de misiles balísticos intercontinentales Yars durante ejercicios de las fuerzas nucleares rusas en un lugar no revelado. Foto: EFE/EPA/SERVICIO DE PRENSA DEL MINISTERIO DE DEFENSA RUSO
Una imagen fija tomada de un video distribuido por el Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa ruso el 21 de mayo de 2026 muestra lanzadores de misiles balísticos intercontinentales Yars durante ejercicios de las fuerzas nucleares rusas en un lugar no revelado. Foto: EFE/EPA/SERVICIO DE PRENSA DEL MINISTERIO DE DEFENSA RUSO
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El líder ruso, Vladimir Putin, presidió este jueves por vídeoconferencia las primeras maniobras nucleares conjuntas con armamento táctico-estratégico en territorio de Bielorrusia, país que limita con varios miembros de la OTAN (Polonia, Letonia y Lituania).

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