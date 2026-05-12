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El misil balístico intercontinental pesado ruso 'Sarmat', propulsado por combustible líquido, despegando durante una prueba de lanzamiento en un campo de tiro militar en Rusia, el 12 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/SERVICIO DE PRENSA DEL MINISTERIO DE DEFENSA RUSO/IMAGEN DE PRENSA
El misil balístico intercontinental pesado ruso 'Sarmat', propulsado por combustible líquido, despegando durante una prueba de lanzamiento en un campo de tiro militar en Rusia, el 12 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/SERVICIO DE PRENSA DEL MINISTERIO DE DEFENSA RUSO/IMAGEN DE PRENSA
/ RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE/HANDOUT HANDOUT
Por Agencia EFE

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, presumió este martes de las características del misil intercontinental Sarmat tras una prueba exitosa de ese armamento.

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