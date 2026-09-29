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Resumen

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El presidente ruso Vladimir Putin asiste a una reunión con representantes de los partidos políticos que obtuvieron escaños en la novena Duma Estatal de Rusia en el Kremlin en Moscú, Rusia, el 28 de septiembre de 2026. Foto: EFE/EPA/VYACHESLAV PROKOFYEV / SPUTNIK / KREMLIN POOL
El presidente ruso Vladimir Putin asiste a una reunión con representantes de los partidos políticos que obtuvieron escaños en la novena Duma Estatal de Rusia en el Kremlin en Moscú, Rusia, el 28 de septiembre de 2026. Foto: EFE/EPA/VYACHESLAV PROKOFYEV / SPUTNIK / KREMLIN POOL
/ VYACHESLAV PROKOFYEV / SPUTNIK / KREMLIN POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó este martes un documento que limita la exportación de rublos en efectivo a un millón de rublos, es decir, unos 12.000 dólares, según consta en un decreto publicado en el portal de información legal del Estado y que entra en vigor hoy.

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