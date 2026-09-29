Previamente, el límite establecido el 1 de abril era de 100.000 dólares estadounidenses o aproximadamente 8,4 millones de rublos.
Según un nuevo decreto presidencial, los ciudadanos tienen prohibido exportar más de un millón de rublos a los países de la Unión Económica Euroasiática (UEE) —Armenia, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán—, así como a Azerbaiyán, Tayikistán y Uzbekistán.
Para las personas jurídicas y los empresarios individuales, la prohibición se aplica independientemente del monto.
El incumplimiento de la prohibición conllevará la confiscación de cualquier cantidad que supere el millón de rublos a una persona física y, en el caso de las personas jurídicas y los empresarios individuales, la confiscación de la totalidad del efectivo exportado.
Se contempla una excepción para los ciudadanos que exporten efectivo a través de aeropuertos internacionales designados por el Gobierno y que puedan justificar la retirada del importe total con extractos bancarios.
También se establecen excepciones para las personas jurídicas dedicadas al transporte internacional y que presten apoyo a las oficinas diplomáticas y consulares rusas.
Tras el comienzo de la guerra en Ucrania, Rusia prohibió la exportación de divisas extranjeras por un monto superior a los 10.000 dólares, pero sin restricción a las sumas en rublos, que solo debían ser declarados.
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