Vladimir Putin promete una “respuesta a las amenazas” ante la militarización de Europa

El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó este jueves que Moscú observa atentamente “la militarización creciente de Europa” y prometió una “respuesta a las amenazas”, después de que los países europeos incrementaran su gasto en defensa a raíz de la ofensiva de Moscú en Ucrania.

“ La respuesta a las amenazas será, como mínimo, muy convincente. Y sí, digo la respuesta. Nosotros nunca hemos iniciado una confrontación militar ”, declaró Putin durante un foro en Sochi, en el suroeste de Rusia.

El dirigente ruso acusó además a Europa de impedir una solución a la guerra en Ucrania y de llevar a cabo “una escalada permanente” del conflicto.

Putin también volvió sobre los orígenes del conflicto, acusando a “quienes se consideraron vencedores” al final de la Guerra Fría de haber querido imponer “a todos concepciones unilaterales y subjetivas de la seguridad”.

“Eso se convirtió en la verdadera causa originaria no solo del conflicto ucraniano, sino también de muchos otros conflictos graves” del inicio del siglo XXI, sostuvo, defendiendo un “mundo multipolar” frente a Occidente.

Luego de que el presidente estadounidense Donald Trump intentó, a su regreso al poder, acercarse a Moscú para encontrar una salida a la guerra en Ucrania, Putin adoptó un tono más conciliador hacia Washington.

“Es sabido que nuestros países tienen bastantes divergencias. Nuestros puntos de vista sobre muchos problemas mundiales no coinciden. Para grandes potencias, eso es normal”, afirmó, estimando además que la administración Trump se guiaba por “los intereses de su país y tenía un enfoque racional”.

No obstante, consideró que el envío de misiles estadounidenses de largo alcance Tomahawk a Kiev constituiría “una nueva escalada” entre Moscú y Washington. Algunos altos cargos estadounidenses plantearon la posibilidad de vender ese tipo de armas a los europeos para que se las entreguen a Ucrania.

“Utilizar Tomahawk es imposible sin la participación directa de militares estadounidenses. Esto significaría una nueva escalada (...), sobre todo en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos”, advirtió el presidente ruso.

