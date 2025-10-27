El presidente ruso, Vladimir Putin, estrecha la mano del presidente venezolano, Nicolás Maduro, durante su reunión en el Kremlin en Moscú, Rusia, el 07 de mayo de 2025. Foto: EFE/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO
El presidente ruso, Vladimir Putin, estrecha la mano del presidente venezolano, Nicolás Maduro, durante su reunión en el Kremlin en Moscú, Rusia, el 07 de mayo de 2025. Foto: EFE/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO
Putin promulga ley de ratificación del Tratado de Asociación Estratégica con Venezuela
El presidente ruso, , promulgó la ley de ratificación de firmado en Moscú el 7 de mayo pasado, informó este lunes el Kremlin.

El tratado amplía la interacción entre ambos países en las esferas política y económica, incluyendo energía, minería, transporte y comunicaciones, así como en seguridad y lucha contra el terrorismo y el extremismo.

Casa Blanca no descarta cumbre con Putin y dice que Trump quiere "acciones, no palabras"

El documento bilateral fue ratificado el martes de la semana pasada por la Duma o cámara de diputados, y al día siguiente por el Consejo de Federación, el Senado de Rusia.

El Parlamento venezolano ratificó el tratado el 30 de septiembre, y el pasado 7 de octubre, el presidente de Venezuela, , lo promulgó

“Esta sincronización de los procesos de ratificación es muy importante, en nuestra opinión, en la situación actual, en la que es objeto de una presión enérgica sin precedentes, incluida la ”, aseguró el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro; y el mandatario ruso, Vladimir Putin. (Fotos de ZURIMAR CAMPOS/Presidencia de Venezuela / Dmitry ASTAKHOV / AFP)
El presidente venezolano, Nicolás Maduro; y el mandatario ruso, Vladimir Putin. (Fotos de ZURIMAR CAMPOS/Presidencia de Venezuela / Dmitry ASTAKHOV / AFP)

El mismo día que la Duma ratificó el tratado, el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, expresó la solidaridad de Moscú con Caracas “ante las crecientes amenazas externas y los intentos de injerencia” en una reunión con el embajador venezolano, Jesús Rafael Salazar Velázquez.

Rusia sigue apoyando diplomáticamente a Venezuela en la esfera internacional, solidarizándose tras las , que ha puesto la mirilla en el narcotráfico en la costa caribeña.

Putin supervisa ejercicios de sus fuerzas nucleares

