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El presidente de Rusia, Vladimir Putin, visita un complejo deportivo multifuncional de la Escuela Deportiva de Reserva Olímpica Anatoly Rakhlin en San Petersburgo el 27 de abril de 2026. (Foto de Gavriil Grigorov / AFP).
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, visita un complejo deportivo multifuncional de la Escuela Deportiva de Reserva Olímpica Anatoly Rakhlin en San Petersburgo el 27 de abril de 2026. (Foto de Gavriil Grigorov / AFP).
/ GAVRIIL GRIGOROV
Por Agencia AFP

El presidente ruso, Vladimir Putin, propuso el miércoles un alto el fuego en Ucrania para el 9 de mayo, día en que Rusia celebra la victoria soviética sobre la Alemania nazi en 1945, informó el Kremlin, según el cual Estados Unidos apoya la iniciativa.

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