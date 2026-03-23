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En esta fotografía de archivo distribuida por la agencia estatal rusa Sputnik, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, preside una reunión sobre cuestiones económicas en Moscú el 23 de marzo de 2026. Foto: Gavriil Grigorov / POOL / AFP
En esta fotografía de archivo distribuida por la agencia estatal rusa Sputnik, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, preside una reunión sobre cuestiones económicas en Moscú el 23 de marzo de 2026. Foto: Gavriil Grigorov / POOL / AFP
/ GAVRIIL GRIGOROV
Por Agencia AFP

El presidente ruso, Vladimir Putin, abogó el lunes por el fortalecimiento de la “asociación estratégica” con Pyongyang, en un mensaje de felicitación al dirigente norcoreano Kim Jong-un con motivo de su reelección como presidente de la Comisión de Asuntos de Estado.

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