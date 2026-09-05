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Resumen

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El mandatario ruso, Vladimir Putin (centro ) habla con los enviados del presidente Trump. Foto: EFE
El mandatario ruso, Vladimir Putin (centro ) habla con los enviados del presidente Trump. Foto: EFE
Por Agencia EFE

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, reanudó este sábado —tras más de seis meses de pausa— las negociaciones con Estados Unidos con el fin de reavivar el proceso de paz en Ucrania, para lo que ambos bandos aceptaron suspender durante 72 horas los ataques contra sus respectivas capitales.

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