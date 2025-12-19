Putin reprocha a Rutte que la OTAN siga con preparativos militares, cuando Rusia ya no es “enemigo” para EE.UU.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, recriminó este viernes al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sus declaraciones sobre la necesidad de prepararse para una guerra con Rusia, porque, según recordó, Moscú ya no es considerado “enemigo” por Estados Unidos.

“¿Cómo se prepara la OTAN para una guerra contra Rusia si el principal país de la Alianza no nos considera un adversario ni un enemigo?”, dijo el jefe del Kremlin durante su gran rueda de prensa de fin de año en la que también responde a preguntas de la ciudadanía.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Putin subrayó que en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos Rusia no es definida como un enemigo.

“Y el secretario general de la OTAN se prepara para una guerra con nosotros (...) ¿Acaso no sabe leer?”, dijo el líder ruso.

Insistió en que las palabras de Rutte, al que calificó de una persona inteligente, son sorprendentes, ya que “Estados Unidos es el actor clave de la OTAN, su fundador y principal patrocinador”.

La semana pasada, el Kremlin condenó las declaraciones del secretario general de la OTAN por llamar a Europa a prepararse a una guerra con Rusia.

“Lamentablemente, el señor Rutte, al hacer esas irresponsables declaraciones, simplemente no sabe lo que dice”, dijo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin.

Subrayó que esas declaraciones sólo las puede hacer “el representante de una generación que ha olvidado lo que fue la Segunda Guerra Mundial”, en la que la Unión Soviética perdió más de 26 millones de personas.

Rutte urgió a los países miembros de la Alianza a aumentar rápidamente el gasto en defensa y la producción de armamento para evitar una guerra con Rusia y advirtió de que los aliados son el próximo objetivo del Kremlin.

“El conflicto está a nuestras puertas. Rusia ha traído la guerra de vuelta a Europa y debemos estar preparados”, apostilló.