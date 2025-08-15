El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin caminan por la pista de aterrizaje tras llegar a la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin caminan por la pista de aterrizaje tras llegar a la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Putin rompe su aislamiento por la guerra en la alfombra roja de Trump
Resumen de la noticia por IA
Putin rompe su aislamiento por la guerra en la alfombra roja de Trump

Putin rompe su aislamiento por la guerra en la alfombra roja de Trump

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Alfombra roja, sobrevuelo de aviones de combate y una amabilidad casi desmedida permitieron a romper el aislamiento occidental por la guerra en Ucrania al ser recibido este viernes en Alaska por con una coreografía calculada al milímetro.

Pasadas las 11H00, hora local, en la Base Aérea Elmendorf-Richardson de Alaska, bajo un cielo gris, el presidente estadounidense Donald Trump y el ruso Vladimir Putin bajaron de sus respectivos aviones.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

PUEDES VER: Trump recibe a Putin con alfombra roja en la base militar de Alaska para cumbre bilateral


Trump aplaudió brevemente mientras desplegada sobre la pista.

A continuación, ambos se dieron un apretón de manos, sonrieron e intercambiaron unas palabras que los periodistas no alcanzaron a oír.

Trump dio una palmada en la mano de su invitado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reúnen durante una cumbre entre Estados Unidos y Rusia sobre Ucrania en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reúnen durante una cumbre entre Estados Unidos y Rusia sobre Ucrania en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Para el dirigente ruso, objeto de una orden de arresto de la Corte Penal Internacional y de múltiples sanciones, aventurarse fuera de su país es algo excepcional.

Pero que lo hiciera para ser recibido con todos los honores en Estados Unidos era impensable en enero, que rompió con la posición proucraniana de su predecesor demócrata Joe Biden.

Este último quería convertir al en un “paria” después de que ordenara invadir Ucrania en febrero de 2022.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC