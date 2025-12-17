El presidente de Rusia, Vladimir Putin, observa durante una reunión con oficiales militares rusos sobre la situación en la zona de la llamada "operación militar especial" en Ucrania, el 11 de diciembre de 2025. (Foto de Gavriil GRIGOROV / AFP).
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, observa durante una reunión con oficiales militares rusos sobre la situación en la zona de la llamada "operación militar especial" en Ucrania, el 11 de diciembre de 2025. (Foto de Gavriil GRIGOROV / AFP).
/ GAVRIIL GRIGOROV
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Putin asegura que Rusia conquistará “territorios históricos rusos” en Ucrania si fracasa la diplomacia
Resumen de la noticia por IA
Putin asegura que Rusia conquistará “territorios históricos rusos” en Ucrania si fracasa la diplomacia

Putin asegura que Rusia conquistará “territorios históricos rusos” en Ucrania si fracasa la diplomacia

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente de Rusia, , aseguró hoy que el ejército ruso conquistará militarmente lo que llamó “territorios históricos rusos” en Ucrania, en alusión a las cuatro regiones ucranianas anexionadas por Moscú, si fracasa la diplomacia.

“Nosotros preferiríamos hacerlo y eliminar las causas originales del conflicto con la ayuda de la diplomacia. Si el adversario y sus patrocinadores extranjeros se niegan a hablar de ello, Rusia logrará la liberación de sus territorios históricos por la vía militar”, dijo al dirigirse a la plana mayor del Ejército y el Ministerio de Defensa rusos.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA: Rusia rechaza categóricamente el despliegue de tropas de países de la OTAN en Ucrania

Putin, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, subrayó que Moscú logrará, “sin lugar a dudas, todos los objetivos de la operación militar especial” que comenzó hace casi cuatro años.

Destacó que este año las tropas rusas han liberado más de 300 localidades, aunque expertos independientes como el Instituto sobre el Estudio de la Guerra estiman en menos del 1 % del territorio ucraniano la superficie conquistada por Moscú.

Además, subrayó «la alta capacidad de combate» de los soldados rusos pese a que Kiev cuenta «con el potencial de los países miembros del mayor bloque político militar en el mundo: la OTAN».

«El año saliente ha sido una importante etapa en el cumplimiento de las misiones de la operación militar especial. El ejército ruso mantiene la iniciativa estratégica en toda la línea del frente», subrayó.

De hecho, alegó que las tropas rusas están «machacando» a las unidades de élite ucranianas adiestradas en los centros de instrucción occidentales y equipados con armamento extranjero moderno.

También destacó que Rusia seguirá ampliando la franja de seguridad en las regiones ucranianas de Kharkiv, Dnipropetrovsk y Sumy.

A su vez, abogó por una cooperación «en pie de igualdad» con Estados Unidos y los países europeos «para la formación de un único sistema de seguridad en el espacio eurasiático».

«Saludamos el progreso realizado en el diálogo con la nueva Administración estadounidense, lo que, lamentablemente, no se puede decir sobre los actuales dirigentes de la mayoría de países europeos», afirmó.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC