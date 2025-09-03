El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente ruso, Vladimir Putin, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente ruso, Vladimir Putin, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Putin sobre una conspiración contra Estados Unidos: “Trump tiene sentido del humor”
Resumen de la noticia por IA
Putin sobre una conspiración contra Estados Unidos: “Trump tiene sentido del humor”

Putin sobre una conspiración contra Estados Unidos: “Trump tiene sentido del humor”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente ruso, , aseguró hoy que su colega de , , “tiene sentido del humor” después de que éste sugiriera una conspiración contra su país por parte de , y .

El presidente de EE.UU. tiene sentido del humor. Eso está claro, todos lo saben. Tenemos una buena relación. Nos tuteamos”, dijo en rueda de prensa al término de su visita a China.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Donald Trump dice que Xi Jinping “conspira” contra EE.UU. junto a Rusia y Corea del Norte

Putin añadió: “Aunque parezca extraño, en estos cuatro días durante las negociaciones en diferentes formatos, incluido las informales, nadie hizo nunca algún comentario negativo sobre la actual Administración estadounidense”.

Además, subrayó: “todos mis interlocutores, sin excepción, justamente todos, apoyaron nuestra reunión en Anchorage”, Alaska. Y todos expresaron su esperanza de que la postura de Trump, Rusia y el resto de participantes en las conversaciones conduzcan “al fin del conflicto armado”.

Trump aseguró anoche en su red social Truth Social que estaba “muy decepcionado” con el líder ruso e insinuó que Rusia, China y Corea del Norte estaban conspirando “contra los Estados Unidos de América”.

Él de nuevo dijo, no sin ironía, que supuestamente estos tres traman una conspiración contra Estados Unidos. Quiero decir que nadie tramó ninguna conspiración, nadie tejió ningún complot”, comentó previamente a la televisión pública rusa Yuri Ushakov, asesor internacional del jefe del Kremlin.

MÁS INFORMACIÓN: Trump difunde video de ataque a barco donde murieron 11 “terroristas” del Tren de Aragua

El diplomático añadió: “Más aún, a nadie ni siquiera se le pasó por la cabeza, a ninguno de los tres líderes”.

Ushakov resaltó que “todo el mundo es consciente del papel que juega EE.UU. y la actual Administración del presidente y personalmente Trump en el actual panorama internacional” e insistió en que los saludos que transmitió en sus redes sociales a la troika de líderes no era más que un comentario sarcástico.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC