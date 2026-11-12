El asesor del presidente ruso, Yuri Ushakov (izquierda), y el presidente ruso, Vladimir Putin, asisten a una reunión con el enviado especial de Estados Unidos para la paz, Steve Witkoff (centro), en el Kremlin, Moscú, Rusia, el 12 de noviembre de 2026.(EFE/EPA/VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK).
El asesor del presidente ruso, Yuri Ushakov (izquierda), y el presidente ruso, Vladimir Putin, asisten a una reunión con el enviado especial de Estados Unidos para la paz, Steve Witkoff (centro), en el Kremlin, Moscú, Rusia, el 12 de noviembre de 2026.(EFE/EPA/VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK).
Por Redacción EC

El presidente ruso, Vladimir Putin, transmitió hoy a los emisarios de la Casa Blanca que no quiere congelar el conflicto en Ucrania, sino que quiere lograr lo que llamó una “paz eterna” con fronteras claras con su país vecino, al tiempo que se mostró dispuesto a aceptar la participación de los europeos en las futuras negociaciones.

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