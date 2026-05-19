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El presidente de Rusia, Vladimir Putin (izquierda), estrecha la mano del presidente de China, Xi Jinping, durante una reunión en el Gran Salón del Pueblo en Beijing el 2 de septiembre de 2025. (Foto de Sergey Bobylev / AFP).
El presidente de Rusia, Vladimir Putin (izquierda), estrecha la mano del presidente de China, Xi Jinping, durante una reunión en el Gran Salón del Pueblo en Beijing el 2 de septiembre de 2025. (Foto de Sergey Bobylev / AFP).
/ SERGEY BOBYLEV
Por Agencia AFP

El presidente ruso, Vladimir Putin, llega este martes a Beijing para reunirse con su homólogo chino y “viejo amigo” Xi Jinping, con quien espera dejar en claro que sus lazos son inquebrantables pocos días después de la visita que hizo Donald Trump.

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