Roger Zuzunaga Ruiz

“La retórica nuclear entre Putin y Trump puede salirse de control y abrir el camino a una nueva carrera armamentista”
El presidente Vladimir Putin advirtió el miércoles que Rusia “se verá obligada a tomar medidas recíprocas” si Estados Unidos reanuda las pruebas de armas nucleares, en alusión directa a las recientes declaraciones de Donald Trump, quien ordenó al Pentágono comenzar a probar dichas armas “en igualdad de condiciones con Rusia y China”. Si se cumple lo dicho por el mandatario estadounidense, se rompería con más de un cuarto de siglo de moratoria internacional. Además, esta actual retórica reaviva los temores de que el mundo entre en una nueva carrera armamentista atómica.

