Lavrov y Rubio confirman “enfoque positivo” respecto a cumbre Putin-Trump en Alaska
Lavrov y Rubio confirman "enfoque positivo" respecto a cumbre Putin-Trump en Alaska

Lavrov y Rubio confirman “enfoque positivo” respecto a cumbre Putin-Trump en Alaska

El ministro de Exteriores de Rusia, , y el secretario de Estado de EE.UU, , sostuvieron este martes una conversación telefónica en la que confirmaron el “enfoque positivo” de cara a la próxima cumbre entre los presidentes ruso y estadounidense, y .

Lavrov y Rubio “debatieron varios aspectos de los preparativos para la próxima reunión del presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el presidente de EE.UU., Donald Trump, del próximo 15 de agosto en Alaska”, informó la diplomacia rusa en el portal oficial de Exteriores.

MIRA AQUÍ: Trump y Putin cara a cara en Alaska: ¿Negociarán el mapa de Ucrania a espaldas de Kiev?

Ambas partes confirmaron su enfoque para lograr una reunión exitosa”, señaló Exteriores.

Por su parte, la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, confirmó que esta llamada tuvo lugar con la intención de preparar el encuentro de los mandatarios y apuntó que ambas partes buscan que sea “exitoso”.

Trump anunció el pasado 9 de agosto que se reuniría con su homólogo ruso en Alaska el viernes 15 de agosto, información confirmada por el Kremlin minutos después.

Rusia y Estados Unidos son vecinos cercanos que comparten fronteras y parece totalmente lógico que nuestra delegación simplemente cruce el estrecho de Bering y precisamente Alaska acoja una cumbre tan importante y esperada de los líderes de ambos países”, dijo el asesor presidencial ruso para Asuntos Internacionales, Yuri Ushakov.

MÁS INFORMACIÓN: Rusia acusa a Ucrania de preparar ataque de falsa bandera para frustrar cumbre Putin-Trump

Ambos líderes tratarán, en primer lugar, las “opciones para lograr una solución pacífica a largo plazo para la crisis ucraniana”, según Ushakov.

La última vez que Putin se reunió con un mandatario estadounidense fue en 2021, en un encuentro con el entonces presidente Joe Biden, celebrado en Ginebra.

Mientras, la última cumbre entre Putin y Trump tuvo lugar en Helsinki, en 2018.

