Cinco semanas después de haber entrado en actividad eruptiva, el volcán de la isla española de La Palma sigue siendo una monstruosidad. No solo no ha cedido en su ferocidad, sino que alcanza su máxima potencia desde que entró en erupción el 19 de setiembre. La apertura de nuevas fisuras y bocas emisoras de lava, una sismicidad en aumento y una mayor emisión de gases nocivos son parte de las noticias que no dejan de llegar del Cumbre Vieja, coloso ubicado en las islas Canarias.

La intensa actividad volcánica se constató en las últimas 72 horas con la aceleración de los desbordes y las roturas parciales de los conos principal y secundario, la apertura de fisuras y la caída de grandes avenidas de lava que por el momento están discurriendo de forma mayoritaria por la colada primigenia, la que llegó hasta el mar formando una fajana o terreno llano, que ha aumentado su tamaño.

Además de la emisión de 53.600 toneladas de dióxido de azufre registrada el domingo, las autoridades informaron que la superficie afectada por la lava ha aumentado en las últimas 24 horas. Hasta el momento, unas 906 hectáreas y 2.162 edificaciones han sido destruidas por la lava del volcán, que tiene abiertas cinco bocas eruptivas.

Esta es la vista desde el mirador de Tajuya, adonde se acercan cientos de personas a contemplar la erupción del volcán de Cumbre Vieja. (Foto: EFE/Ángel Medina G.)

David Calvo, portavoz del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), aseguró que se podría decir que “estamos en el punto de partida o en el momento de más actividad”.

SIN SEÑALES DE PRONTO FINAL

Marco Rivera, investigador científico en vulcanología del Instituto Geofísico del Perú (IGP), considera que nada indica que la actividad en el Cumbre Vieja vaya a culminar en un tiempo cercano.

“Va poco más de un mes desde que se ha iniciado esta actividad y aparentemente no hay signos o señales de que esta actividad vaya a culminar pronto. Aparentemente va a continuar durante semanas y posiblemente por varios meses más”, dice a El Comercio.

Esta foto del domingo 24 muestra el momento en el que una nueva boca se abre en la parte inferior del cono secundario del volcán de La Palma. (Foto: EFE/Ángel Medina G.)

El experto apunta que, en realidad, la actividad volcánica es casi la misma y que mantiene las mismas características registradas cuando el coloso entro en erupción. “Así se inició la actividad, con erupciones, con ceniza. Lo que sucede es que ahora, después de más de un mes, ya se ve la enorme cantidad de lava que ha cubierto varias hectáreas, se habla de más de 700 u 800 hectáreas cubiertas en toda la zona, así como la cantidad de ceniza y gases que ha botado de manera permanente”, señala.

Otro factor a considerar en La Palma es la intensa sismicidad, que fue particularmente fuerte el domingo último en la zona. Hubo un pico muy importante por la tarde, cuando se produjo un terremoto de intensidad 4 a unos 10 kilómetros.

“Diariamente se registran sismos, hasta la fecha se han registrado sismos de hasta magnitud 4, básicamente porque este tipo de sismos están ligados a la actividad propia del ascenso del magma. Estudios que han realizado los colegas españoles muestran que el magma provendría de profundidades de entre 70 a 140 kilómetros, entonces esa cantidad de magma es relativamente abundante y está subiendo de manera prolongada”, explica Rivera.

La actividad eruptiva del volcán Cumbre Vieja ya entró en su sexta semana. (Foto: EFE/Miguel Calero)

CONSEJOS URGENTES

Rivera enfatiza que este es un “evento catastrófico” ya que muchas personas y familias se han visto afectadas, si bien, afortunadamente, no hay fallecidos debido a que la lava se desplaza lentamente, entre 2 a 3 metros por hora.

En este contexto, el experto apunta que el dinamismo y la actividad del volcán no van a cambiar, se va a mantener de la misma forma. “Las personas que viven cerca no deben exponerse mucho al aire libre y usar siempre mascarillas y lentes para prevenir los efectos nocivos de las cenizas. La ceniza no solo sigue afectando a las personas, sino también contaminando los terrenos de cultivo, los sembríos de frutales, las fuentes de agua”, afirma.

“Los riesgos no van a cambiar, se mantienen latentes en el tiempo, y desde luego la lava va a seguir siendo emitida”, agrega.

(Foto: Reuters / Borja Suarez)

Añade que las áreas aledañas a las zonas que ya han sido cubiertas por la lava van a tener que ser evacuadas porque si la actividad continúa la lava va a seguir siendo emitida y va a buscar su camino, yendo principalmente por zonas de menor pendiente donde hay viviendas.

“Desde luego que la isla será habitable en el futuro, esta actividad va a pasar en algunos meses o años y nuevamente el volcán se va a calmar y la isla va a retomar sus actividades. Esta isla está en el ojo de la gente, del mundo, por lo que se podría explotar el turismo en la zona. Sin embargo, desafortunadamente también hay que mencionar que todas esas viviendas y terrenos que han sido sepultados ya nunca más se van a poder recuperar”, apunta.

LOS VOLCANES Y EL PERÚ

Sobre los escenarios que le esperan al Perú en esta materia, Rivera pide tener en cuenta que el tipo de erupción del Cumbre Vieja se denomina estromboliana, lo que significa que se tienen erupciones explosivas moderadas con emisión de cenizas y lava.

“En nuestro medio tenemos volcanes mucho más explosivos y violentos, que, si bien no tienen erupciones recurrentes, sino distantes en el tiempo, van a generar erupciones explosivas”, explica.

Agrega que actualmente el volcán Sabancaya (Arequipa) está presentado erupción explosiva, con entre 30 y 50 explosiones por día y emite gran cantidad de ceniza, aunque afortunadamente no hay población cercana al volcán.

El volcán Sabancaya se ubica en Arequipa. (Foto: Andina)

“Puede ser que en el futuro cercano entre en actividad el volcán Ubinas que está en Moquegua. También tenemos otros volcanes como el Misti (Arequipa), Tutupaca (Tacna), Yucamani (Tacna), que pueden reactivarse en el futuro y generar abundante cantidad de ceniza, flujos incandescentes, flujos de lava, etc.”, añade.

Destaca que la recomendación principal es que las nuevas poblaciones no deben acercarse ni asentarse muy cerca de un volcán.

“Un volcán puede estar dormido, pero es activo, es decir, ha presentado erupciones en el pasado, y puede volver a presentar erupciones en el futuro. No debemos asentarnos en áreas próximas al volcán, ni en las quebradas o torrenteras que pasan o drenan de los volcanes. Esa es la recomendación principal para establecer un nuevo ordenamiento territorial y que en el futuro no nos veamos afectados. Porque se ve en La Palma cómo viviendas instaladas a decenas de metros del volcán pues desafortunadamente han sido severamente afectadas”, concluye.

