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Pasajeros esperan en la terminal de salidas del aeropuerto de Catania-Fontanarossa tras la suspensión de las operaciones aéreas en Catania, Sicilia, Italia, el 26 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/ORIETTA SCARDINO)
Pasajeros esperan en la terminal de salidas del aeropuerto de Catania-Fontanarossa tras la suspensión de las operaciones aéreas en Catania, Sicilia, Italia, el 26 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/ORIETTA SCARDINO)
Por Agencia EFE

Una nueva erupción del volcán Etna, situado en la isla italiana de Sicilia (sur), ha obligado este sábado a suspender todas las operaciones del aeropuerto de la cercana ciudad de Catania hasta mañana domingo, por la gran nube de cenizas que ha generado.

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