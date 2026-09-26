Una nueva erupción del volcán Etna, situado en la isla italiana de Sicilia (sur), ha obligado este sábado a suspender todas las operaciones del aeropuerto de la cercana ciudad de Catania hasta mañana domingo, por la gran nube de cenizas que ha generado.

En un primer momento, la empresa que gestiona la base aérea (SAC) había limitado la actividad en el aeropuerto hasta la tarde de este sábado, pero finalmente ha optado por “suspender todas las operaciones de vuelo, tanto llegadas como salidas, hasta el mediodía de mañana domingo”.

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“Se ruega a los pasajeros que consulten con la compañía aérea el estado de su vuelo antes de dirigirse al aeropuerto”, ha pedido en un comunicado difundido por las redes sociales.

El Observatorio del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) había emitido por la mañana una notificación de color ‘rojo’, el más alto de la escala de alerta, por esta nueva erupción.

El ente confirma en su boletín la presencia de una nube de ceniza volcánica de 4 kilómetros de altura sobre el nivel del mar que se desplaza en dirección sur, donde se extiende la ciudad de Catania.

Pero, además de esta erupción, la ciudad siciliana ha registrado un fuerte temporal de lluvia.

El Etna es un volcán muy activo que suele causar problemas en la operatividad del aeropuerto de las ciudades cercanas, la última vez, este jueves.

Este año, sus continuas erupciones desde el 7 de agosto causaron el caos en plena temporada veraniega, ya que la emisión de cenizas obligó a cancelar y desviar numerosos vuelos en Sicilia.

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