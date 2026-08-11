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Resumen

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Equipos de rescate ucranianos trabajan en el lugar de un ataque ruso en Zaporiyia el 11 de agosto de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Darya Nazarova / AFP)
Equipos de rescate ucranianos trabajan en el lugar de un ataque ruso en Zaporiyia el 11 de agosto de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Darya Nazarova / AFP)
Por Agencia AFP

Los ataques rusos en Ucrania causaron al menos nueve muertos la madrugada e hirieron a decenas de personas, informaron el martes las autoridades de Kiev, que acusaron a Moscú de lanzar misiles norcoreanos en los bombardeos.

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