Los ataques rusos en Ucrania causaron al menos nueve muertos la madrugada e hirieron a decenas de personas, informaron el martes las autoridades de Kiev, que acusaron a Moscú de lanzar misiles norcoreanos en los bombardeos.

La denuncia se dio luego de que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmara sin presentar evidencia que Rusia había recibido más proyectiles y soldados de su aliada Corea del Norte.

Zelensky aseguró que Rusia disparó “misiles balísticos norcoreanos” contra la ciudad de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, donde al menos seis personas murieron.

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“La ciudad fue atacada con misiles balísticos norcoreanos, (misiles rusos) Zircon y bombas aéreas guiadas”, declaró en X Zelensky, quien denunció un “ataque brutal, diseñado para infligir el mayor daño posible”.

El bombardeo en Zaporiyia, donde antes de la guerra vivían más de 700.000 personas, dejó seis muertos y 19 heridos, según el jefe de la administración militar regional, Iván Fédorov.

Las fuerzas rusas “atacaron instalaciones e infraestructuras industriales”, había indicado en un mensaje anterior Fédorov, que también compartió una imagen de un auto totalmente destruido por las llamas.

El ejército ruso lanzó además un ataque con drones y artillería contra cinco distritos de la región oriental de Dnipropetrovsk, donde tres personas murieron, incluido un adolescente de 15 años, informó el jefe de la administración militar local, Oleksandr Ganja.

Rusia ha recurrido a Corea del Norte en busca de apoyo durante la invasión a Ucrania iniciada en 2022.

Un rescatista ucraniano trabaja en el lugar de un ataque ruso en Zaporiyia el 11 de agosto de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Darya Nazarova / AFP) / DARYA NAZAROVA

Previamente en la guerra, Pyongyang envió miles de soldados para ayudar a Rusia a repeler un contraataque ucraniano en su región occidental de Kursk.

Los servicios de inteligencia de Ucrania, Corea del Sur y países occidentales han acusado a Corea del Norte de suministrar armas a Rusia.

Moscú y Pyongyang fortalecieron sus relaciones desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, y en 2024 firmaron un acuerdo de defensa mutua.

- Hospital infantil golpeado -

En la capital Kiev se produjo una serie de explosiones el martes poco después de la medianoche (21H00 GMT del lunes), constataron periodistas de la AFP, después de alertas aéreas.

Al menos una persona resultó herida, informó la administración militar de la capital ucraniana.

Asimismo, un hospital infantil de Kiev fue alcanzado, indicó el Ministerio de Salud, al igual que un centro médico que atiende enfermedades infecciosas, según Zelensky.

En la región de Járkov (este), en Zlatopil, un ataque ruso dañó “infraestructuras civiles” e hirió al menos a una persona, reportó el alcalde de la ciudad, Mikola Bakcheiev.

El Ministerio de Defensa ruso aseguró que sus fuerzas “lanzaron un ataque grupal con armas de alta precisión que alcanzaron empresas de la industria militar y centros de logística y transporte en las ciudades de Kiev y Zaporiyia”.

Moscú ha intensificado en las últimas semanas sus ataques con misiles balísticos, que solo algunos sistemas de defensa antiaérea, entre ellos los Patriot estadounidenses, son capaces de interceptar.

La escasez de proyectiles interceptores PAC-3 destinados a estas baterías se ha agravado desde la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero.

Paralelamente, Ucrania multiplica los ataques contra ciudades rusas alejadas de la frontera.