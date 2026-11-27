El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunció este viernes el regreso a territorio bajo control del Gobierno de Kiev de nueve niños ucranianos de territorios ocupados, de la abuela de uno de ellos y de otra mujer con discapacidad, que pudieron abandonar la zona conquistada por Rusia gracias a la mediación de la primera dama de EE.UU., Melania Trump.

“Estos niños son de los territorios temporalmente ocupados de las regiones de Jersón y Zaporiyia y de Crimea”, dijo en X Zelensky, que explicó que el más pequeño de ellos tiene ocho años de edad.

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El presidente ucraniano señaló también que la mujer con discapacidad vivía en un centro de cuidados especializados de la localidad de Oleshki (sur), donde Rusia y Ucrania declararon a finales de octubre una tregua humanitaria inédita impulsada por la oficina de Melania Trump para evacuar a población civil de esa ciudad ocupada por Rusia.

“Agradezco a la Primera Dama de Estados Unidos Melania Trump su ayuda y su mediación”, dijo Zelensky, que también reconoció el papel del defensor del pueblo ucraniano, Dmitró Lubinets, en el proceso que ha hecho posible que los menores y las dos mujeres adultas que les acompañaron hayan pasado a territorio bajo control de Kiev.

Melania Trump anunció ayer en sus redes sociales la reunificación con sus familias gracias a su cooperación con Moscú y Kiev de nueve niños que habían quedado separados de una parte de sus parientes.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, habla durante su reunión en Kiev, Ucrania, el 21 de noviembre de 2026. (EFE/EPA/STRINGER) / STRINGER

Zelensky agregó que un total de 2.875 ucranianos han vuelto a la Ucrania controlada por el Gobierno de Kiev desde Rusia o desde los territorios ucranianos desde el comienzo de la invasión.

El presidente ucraniano agradeció a la coalición de países que asisten a Ucrania en sus esfuerzos por recuperar a sus menores por la ayuda en este tipo de procesos.

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