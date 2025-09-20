Zelensky anuncia una reunión en la ONU entre su esposa y Melania Trump

Las primeras damas de Ucrania y Estados Unidos, Olena Zelenska y Melania Trump, respectivamente, se reunirán la próxima semana en los márgenes de la Asamblea General de la ONU que se celebra en Nueva York para tratar sobre asuntos humanitarios.

Así lo anunció el presidente Volodymyr Zelensky, que confirmó también que espera reunirse personalmente con su homólogo Donald Trump durante su visita a Nueva York, en un encuentro con periodistas en Kiev en el que participó EFE.

“Habrá una reunión con el presidente de EE.UU. Y antes de eso, una reunión entre las primeras damas de Ucrania y de EE.UU. sobre cuestiones humanitarias, sobre los niños”, dijo Zelensky.

La reunión prevista entre ambas primeras damas será su primer encuentro privado.

En el encuentro con periodistas, Zelensky también adelantó que espera mantener en los márgenes de la Asamblea de la ONU numerosos encuentros con dirigentes y representantes de distintos países, además de con Trump.

La primera dama estadounidense, Melania Trump, en una mesa redonda, el martes 20 de marzo de 2018, en la Casa Blanca, en Washington, EE.UU. (Foto de Shawn Thew / EFE) / SHAWN THEW

Entre los asuntos a tratar, el jefe de Estado ucraniano destacó el llamado acuerdo de los minerales, firmado por Washington con Kiev, para tener acceso privilegiado a los recursos naturales de Ucrania a cambio de inversiones estadounidenses en el país.

Zelensky anunció además que con motivo de la celebración de la Asamblea se celebrará en Nueva York una cumbre para el retorno de los miles de menores ucranianos que han quedado en territorio controlado por Rusia desde el comienzo de la invasión.

Hasta 38 delegaciones han confirmado hasta ahora su participación en esa cumbre, dijo el presidente ucraniano.