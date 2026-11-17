El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, celebró este martes la “operación sin precedentes” contra territorio enemigo que esta madrugada ha causado daños en el puente de Kerch, que conecta la península de Crimea en el mar Negro, que Rusia se anexionó en 2014, con el territorio continental de Rusia.

“Es el resultado de la séptima fase de una operación llevada a cabo durante varias semanas, desarrollada y coordinada por el Servicio de Seguridad de Ucrania junto con el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania”, dijo Zelenski, que explicó que las fuerzas ucranianas fueron “destruyendo gradualmente” las defensas aéreas enemigas para despejar el camino hacia el puente.

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El presidente ucraniano explicó que en la operación se utilizaron distintos modelos de drones y misiles ucranianos como los Ruta, Palianytsia, Flamingo o Neptún.

Zelensky se refirió al puente como “el principal paso militar entre territorio ruso y nuestra ucraniana Crimea” y señaló que en fases anteriores de la operación se destruyeron también radares y otros instrumentos de guerra electrónica para hacer posible que se alcanzara el puente.

“Hoy, en la fase clave, los drones Palianytsia tuvieron un rendimiento extraordinario, golpeando la sección de carretera del puente, mientras que los misiles Neptún, los drones ruta y los drones FP-5 golpearon la sección ferroviaria”, especificó el presidente ucraniano.

Abajo, captura de un video publicado el 17 de noviembre de 2026 que muestra el puente de Crimea (puente Kerch) dañado, y arriba, una vista del puente tomada el 14 de octubre de 2022. (Foto de Handout / varias fuentes / AFP). / HANDOUT STRINGER

Zelensky afirmó además que con misiles Flamingo se lanzó un “ataque de precisión guiada”, y destacó que la comunicación del misil funcionó “de manera impecable hasta los segundos finales” del ataque.

El líder de Kiev afirmó que el ataque es una respuesta a los bombardeos rusos a sus infraestructuras civiles y recordó que Rusia ha rechazado todas las ofertas de alto el fuego que formula Ucrania desde hace más de un año.

Añadió que las fuerzas rusas han atacado en múltiples ocasiones en las últimas horas, días y semanas puentes vitales para las comunicaciones ucranianas en ciudades como Zaporiyia, Dnipró, Kiev u Odesa, y agradeció su trabajo tanto al SBU como al Ejército y a los fabricantes de todas las armas empleadas en la operación.

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