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Resumen

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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ofrece una rueda de prensa conjunta tras una reunión con el primer ministro de Noruega y el presidente de Finlandia sobre la situación en Ucrania, el 20 de octubre de 2026 en Oslo. (Foto de Jonathan Nackstrand / AFP)
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ofrece una rueda de prensa conjunta tras una reunión con el primer ministro de Noruega y el presidente de Finlandia sobre la situación en Ucrania, el 20 de octubre de 2026 en Oslo. (Foto de Jonathan Nackstrand / AFP)
/ JONATHAN NACKSTRAND
Por Agencia AFP

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, celebró este martes la reanudación del intercambio de inteligencia con Estados Unidos, tras reunirse con emisarios estadounidenses para intentar rebajar las tensiones entre Kiev y Washington, pero Donald Trump reiteró que “tiene que llegar a un acuerdo” con Rusia.

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