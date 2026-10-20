El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, celebró este martes la reanudación del intercambio de inteligencia con Estados Unidos, tras reunirse con emisarios estadounidenses para intentar rebajar las tensiones entre Kiev y Washington, pero Donald Trump reiteró que “tiene que llegar a un acuerdo” con Rusia.

Zelensky habló en Oslo con los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, este último a distancia. También participaron en las conversaciones los dirigentes de Noruega y Finlandia.

Tras el término del encuentro, el presidente estadounidense declaró a la prensa en Washington que Zelensky “tiene que llegar a un acuerdo” con Rusia.

Esta reunión tuvo lugar tras una semana de fuertes tensiones entre Ucrania y Estados Unidos.

Las relaciones entre ambos países se deterioraron después de que Trump alcanzara un acuerdo con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para que suministre diésel al mercado estadounidense.

Trump busca contener los precios de los combustibles, un asunto especialmente espinoso de cara a las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre en Estados Unidos.

La decisión irritó a Kiev, que la considera una forma de recompensar a Rusia pese a la invasión de Ucrania.

A ello se añadieron en los últimos días las acusaciones ucranianas contra Estados Unidos de estar recortando medios tecnológicos indispensables en el campo de batalla, en pleno recrudecimiento de la campaña militar rusa.

Pero el martes en Oslo Zelensky afirmó que el intercambio de inteligencia con Estados Unidos “ha vuelto a funcionar”, lo que permite a Ucrania recibir alertas anticipadas sobre posibles lanzamientos de misiles balísticos rusos.

“Estamos agradecidos con Estados Unidos. El intercambio de inteligencia ha vuelto a funcionar y eso es una excelente noticia”, declaró durante una rueda de prensa.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habla durante una conferencia de prensa en el marco de una cumbre de la Unión Europea en la sede de la UE en Bruselas, el 16 de octubre de 2026. (Nicolas TUCAT / AFP) / NICOLAS TUCAT

Zelensky también se mostró optimista tras conversar con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y confió en lograr avances tanto sobre la red satelital Starlink como sobre el suministro de misiles Patriot.

Las autoridades estadounidenses niegan haber querido perjudicar deliberadamente a Ucrania, ya sea suspendiendo el intercambio de inteligencia o restringiendo el funcionamiento de Starlink, una red satelital utilizada por el ejército ucraniano.

“No se le está negando nada de forma deliberada a Ucrania”, afirmó Rubio el martes desde India. “Es un equilibrio entre nuestros compromisos con otros socios y, francamente, nuestras propias necesidades”, afirmó.

Witkoff en San Petersburgo

Los ataques cruzados contra infraestructuras energéticas en Rusia y Ucrania alimentan en Kiev el temor a otro invierno especialmente difícil.

“Es un poco complicado. Ya hemos pasado por momentos peores, también por otros mejores. Veremos cómo evoluciona la situación”, declaró a la AFP un alto responsable ucraniano al referirse a las negociaciones en curso.

Después de Oslo, Witkoff viajará el miércoles a San Petersburgo, donde presentará a las autoridades rusas una serie de propuestas elaboradas conjuntamente por estadounidenses y europeos que podrían “abrir el camino a una reunión a nivel de dirigentes”, afirmó el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

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En los últimos días, Trump acusó a Zelensky de alimentar el alza mundial de los precios de los combustibles con los ataques a refinerías rusas y puso en duda su voluntad de poner fin a una guerra que ya dura más de cuatro años y medio.

“Para ser sincero, creo que ha llegado el momento de que otro negocie en nombre de Ucrania”, afirmó el lunes el mandatario estadounidense, que también se dijo dispuesto a reunirse próximamente con sus homólogos ruso y chino.

En los últimos días se mencionó una posible reunión en noviembre en China entre los presidentes ruso, estadounidense y chino.

“Si se trata de cuestiones relacionadas con Ucrania y nuestro futuro, eso solo puede ser aceptable si estamos presentes en la mesa de negociaciones”, declaró Zelenski este martes.

En el terreno, la guerra sigue su curso y los ataques rusos dejaron al menos siete muertos en la región de Kiev y en Kramatorsk, una importante ciudad del este de Ucrania cercana a la línea del frente, según las autoridades ucranianas.

“Por supuesto que no estamos perdiendo la guerra”, declaró Zelensky al ser consultado sobre esa posibilidad durante una rueda de prensa en Oslo. “Pero estamos perdiendo vidas y tiempo”, añadió.

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