El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, condenó este Viernes Santo durante una conversación telefónica con el León XVI el ataque ruso “con centenares” de drones y “decenas de misiles” que el Ejército ruso estaba lanzando en ese mismo momento contra Ucrania.

Por su parte, León XIV reiteró a Zelensky su deseo de “que se pueda alcanzar cuanto antes el cese de las hostilidades y una paz justa y duradera”, según la versión facilitada por el Vaticano.

El presidente ucraniano también felicitó la Pascua al pontífice y le invitó a hacer su primer visita apostólica a Ucrania.

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“En el mismo momento de nuestra conversación, los rusos atacaron Ucrania otra vez. Centenares de (drones) Shahed y decenas de misiles contra nuestras ciudades y comunidades”, escribió Zelensky en X tras hablar con León XIV.

El presidente ucraniano recordó que la ola de ataques a la que hacía referencia -que tuvo lugar durante el día- se produjo después de que las fuerzas rusas también bombardearan Ucrania de noche.

“De hecho, el ataque ha sido continuo, en varias olas, desde la pasada noche, y al menos cinco regiones se han visto ya afectadas. Ni una sola hora de paz para nuestra gente, y ésta es la respuesta de Rusia a nuestra propuesta de un alto el fuego de Pascua”, dijo Zelensky al informar de su conversación con el papa.

Mientras tanto, el comunicado del Vaticano informó de que el pontífice estadounidense subrayó “su cercanía al pueblo ucraniano”.

También se abordo la situación humanitaria y se reiteró “la urgencia de garantizar la ayuda necesaria a la población afectada por el conflicto” y asimismo " se ha hecho referencia a los esfuerzos destinados a promover iniciativas de carácter humanitario, especialmente en lo que respecta a la liberación de los prisioneros", añadió la Santa Sede.

El papa León XIV preside su primera misa por Jueves Santo en la Basílica de San Pedro. (Foto: EFE) / FABIO FRUSTACI

Por último, añade la nota vaticana, “se renovó el deseo de que, con el compromiso y la colaboración de la comunidad internacional, se pueda llegar lo antes posible al cese de las hostilidades y a una paz justa y duradera”.

El papa ha recibido en dos ocasiones, mientras se encontraba en su residencia de Castel Gandolfo, a las afueras de Roma, al presidente ucraniano.

El presidente ucraniano ha propuesto públicamente en repetidas ocasiones desde el pasado lunes un alto el fuego con motivo de la Pascua ortodoxa, que se celebrará el 12 de abril, que Rusia ha rechazado. Zelensky transmitió esta oferta a los mediadores estadounidenses durante la conversación por videoconferencia que mantuvo con ellos esta semana.

En su conversación con el papa, Zelensky también agradeció su ayuda en el proceso para conseguir el retorno a territorio bajo control de Kiev de los menores ucranianos de zonas ocupadas que están ahora bajo custodia rusa.

León XIV y Zelensky también hablaron, según el presidente ucraniano, del proceso de negociación entre Kiev y Moscú que promueve la Casa Blanca y de la situación en Oriente Medio y el Golfo Pérsico en el contexto de la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán.

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