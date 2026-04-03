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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, interviene durante una reunión de asesores de seguridad nacional de países europeos celebrada en Kiev el 3 de enero de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Tetiana DZHAFAROVA / AFP)
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, interviene durante una reunión de asesores de seguridad nacional de países europeos celebrada en Kiev el 3 de enero de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Tetiana DZHAFAROVA / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, condenó este Viernes Santo durante una conversación telefónica con el León XVI el ataque ruso “con centenares” de drones y “decenas de misiles” que el Ejército ruso estaba lanzando en ese mismo momento contra Ucrania.

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