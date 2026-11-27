El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha defendido la legitimidad y la conveniencia de los ataques llevados a cabo por su servicio secreto el pasado domingo contra un buque de carga que Rusia utilizaba para transportar armas y contra la corbeta de última generación que lo protegía cuando éstos se encontraban en el puerto libio de Bengasi.

Dos socios europeos de Kiev, Alemania e Italia, expresaron su preocupación porque el ataque pueda llevar a una expansión del conflicto ruso-ucraniano a otra zona.

En una entrevista con la cadena británica BBC, Zelensky calificó la corbeta rusa hundida por Ucrania con drones navales de “objetivo totalmente legítimo”, y señaló que los servicios secretos ucranianos habían comprobado también que el otro barco atacado era utilizado por los rusos para transportar armas.

Zelensky aseguró además, sin especificar a qué países se refería, que sus diplomáticos se coordinaron con algunos Gobiernos sobre esta operación inédita en esta guerra contra buques enemigos en el puerto de un tercer país.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, habló el jueves por teléfono con el titular de Exteriores del Gobierno libio que tiene como sede Trípoli, Al-Taher Al-Baour, para reafirmarle su apoyo a “la soberanía y la integridad territorial” de Libia y transmitirle que la acción ucraniana no iba dirigida contra Libia, sino contra Rusia.

Una cámara aérea capta el momento del ataque de un dron naval de ucrania contra un barco de carga vinculado al ejército de Rusia en la costa de Bengasi, Libia. (Captura de video / SBU).

Sibiga también trasladó “las condolencias correspondientes al pueblo libio”. El ministro ucraniano hacía alusión a la muerte en el ataque de dos militares libios.

El Gobierno libio de Trípoli al que pertenece Al-Baour no controla el puerto de Bengasi, que está en manos de las autoridades paralelas aliadas de Rusia que mandan en el este de Libia.

Una de las inquietudes de los aliados europeos de Ucrania que han criticado este ataque es que este tipo de operaciones ucranianas provoquen un deterioro aún mayor de la situación de seguridad en Libia.

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