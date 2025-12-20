Escucha la noticia
Zelensky dice que EE.UU. ha propuesto encuentro tripartito con Ucrania y Rusia en Miami
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declaró este sábado que Estados Unidos ha propuesto una reunión con los negociadores de Kiev y Moscú en Miami, donde prosiguen los contactos para intentar encontrar una salida a la contienda.
Washington “ha propuesto, por lo que sé, el siguiente formato: Ucrania-Estados Unidos-Rusia”, indicó, y añadió que los representantes europeos podrían estar presentes igualmente.
“Sería lógico mantener dicha reunión conjunta (...) una vez que hayamos tenido conocimiento de los posibles resultados de las reuniones ya celebradas”, añadió.
Miami alberga desde el viernes una nueva ronda de conversaciones en las que participa una delegación ucraniana dirigida por Rustem Umerov, y a la que debe sumarse el emisario ruso Kirill Dmitriev, quien dijo estar volando a Florida.
El enviado especial estadounidense Steve Witkoff y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, ejercen de mediadores, en este encuentro en el que participan también Francia, Reino Unido y Alemania.
La participación de rusos y europeos en estas conversaciones en Florida marca un paso adelante respecto a la etapa anterior, en la que los norteamericanos mantuvieron negociaciones separadas con cada parte en diferentes lugares.
