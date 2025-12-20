El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habla durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Portugal, Luis Montenegro (no visible), en Kiev, el 20 de diciembre de 2025, en medio de la invasión rusa de Ucrania. Foto: Tetiana DZHAFAROVA / AFP
/ TETIANA DZHAFAROVA
Agencia AFP
Agencia AFP

Zelensky dice que EE.UU. ha propuesto encuentro tripartito con Ucrania y Rusia en Miami
El presidente ucraniano, , declaró este sábado que Estados Unidos ha propuesto una reunión con los en Miami, donde prosiguen los contactos para intentar encontrar una salida a la contienda.

Washington “ha propuesto, por lo que sé, el siguiente formato: Ucrania-Estados Unidos-Rusia”, indicó, y añadió que los representantes europeos podrían estar presentes igualmente.

“Sería lógico mantener dicha reunión conjunta (...) una vez que hayamos tenido conocimiento de los posibles resultados de las reuniones ya celebradas”, añadió.

Miami alberga desde el viernes una nueva ronda de conversaciones en las que participa una delegación ucraniana dirigida por Rustem Umerov, y a la que debe sumarse el emisario ruso , quien dijo estar volando a Florida.

Imagen del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y del presidente ruso Vladimir Putin. Foto: Ilya PITALEV / SPUTNIK / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERV / AFP
/ ILYA PITALEV HANDOUT

El enviado especial estadounidense y el yerno del presidente , Jared Kushner, ejercen de mediadores, en este encuentro en el que participan también Francia, Reino Unido y Alemania.

La participación de rusos y europeos en estas conversaciones en Florida marca un paso adelante respecto a la etapa anterior, en la que los norteamericanos mantuvieron negociaciones separadas con cada parte en diferentes lugares.

