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Resumen

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Fotografía de archivo del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. (EFE/ Sergio Pérez)
Fotografía de archivo del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. (EFE/ Sergio Pérez)
Por Agencia EFE

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró este miércoles que Estados Unidos quiere que tenga lugar un encuentro trilateral con Rusia “lo antes posible” para avanzar hacia la paz tras el viaje a Rusia del emisario estadounidense de la Casa Blanca, Steve Witkoff.

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