El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró este miércoles que Estados Unidos quiere que tenga lugar un encuentro trilateral con Rusia “lo antes posible” para avanzar hacia la paz tras el viaje a Rusia del emisario estadounidense de la Casa Blanca, Steve Witkoff.

“Es importante que Steve Witkoff se encontrara con el lado ruso hoy. Hemos recibido una respuesta de que Rusia, por lo que hemos entendido del encuentro, apoya un encuentro trilateral a nivel de equipos. El lado estadounidense propone hacer esto lo antes posible. Lo apoyamos”, dijo Zelensky en unas declaraciones recogidas por la agencia ucraniana Ukrinform.

“No sé cuáles serán las fechas finales del encuentro”, precisó el jefe de Estado ucraniano, que apuntó que la “agenda” de trabajo está “clara”.

“La agenda está clara: parar la guerra, acercar más la paz y preparar, tal y como lo veo, preparar todo para un encuentro a nivel de líderes”, abundó Zelensky en alusión a una eventual cita en la que se reuniría con el presidente ruso, Vladimir Putin.

El presidente ruso aceptó este miércoles reanudar en noviembre las conversaciones para acercar la paz en Ucrania con mediación estadounidense tras la visita e Witkoff.

El presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el presidente de Rusia Vladimir Putin. (Fotos de Mandel NGAN y ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP). / MANDEL NGAN ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

El diálogo entre las partes está estancado desde febrero debido a la guerra en Irán, aunque desde hace semanas Estados Unidos trata de tomar la iniciativa para relanzar las conversaciones entre Ucrania y Rusia.

Antes de la visita de Witkoff a Rusia, Zelensky se reunió el martes con el emisario de la Casa Blanca en Oslo.

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