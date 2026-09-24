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Resumen

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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, durante una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 22 de septiembre de 2026. Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, durante una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 22 de septiembre de 2026. Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

Ucrania ha logrado un acuerdo “muy importante” para obtener misiles interceptores de los sistemas antiaéreos Patriot, un recurso militar clave en la defensa del territorio ucraniano frente a los bombardeos rusos, informó este jueves Volodymyr Zelensky.

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