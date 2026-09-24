Ucrania ha logrado un acuerdo “muy importante” para obtener misiles interceptores de los sistemas antiaéreos Patriot, un recurso militar clave en la defensa del territorio ucraniano frente a los bombardeos rusos, informó este jueves Volodymyr Zelensky.

“Hoy llegamos a un acuerdo, no diré con quién, para el envío de misiles para los sistemas Patriot”, dijo Zelenky, según unas declaraciones del jefe de Estado de Ucrania recogidas por el medio de comunicación ucraniano en línea European Pravda.

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Zelensky hizo estas afirmaciones, también reproducidas por medios como los diarios en línea The Kyiv Independent o Ukrainska Pravda, en el marco de una visita a la comunidad de su país en Estados Unidos, donde se encuentra actualmente el presidente ucraniano.

Anteriormente, Zelensky insistió este jueves en una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en que el Ejército ucraniano necesita de urgencia esos misiles interceptores.

“Hemos aprendido a interceptar misiles de crucero y drones. Estamos buscando soluciones para contrarrestar los ‘shaheds’ (drones kamikaze) de motor a reacción, y tenemos ya buenos resultados. Pero contra los misiles balísticos, por ahora, la única solución efectiva son los interceptores Patriot, de los que precisamos casi cada día”, dijo Zelensky en X.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, junto a un misil Patriot. Foto: EFE/EPA/Jens Buettner

El presidente ucraniano recordó asimismo que Rusia ha lanzado en lo que va de semana “tres oleadas de ataques balísticos” contra Ucrania.

Zelensky también informó en esta jornada de que un nuevo ataque ruso con misiles balísticos mató a dos personas en Kiev durante la noche del miércoles a este jueves.

En ese ataque, los misiles rusos estaban dirigidos contra infraestructuras logísticas y energéticas aunque también causaron daños en una maternidad y en edificios residenciales.

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