Zelensky dice que Rusia responde con misiles y drones a los intentos por lograr la paz

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo que actualmente Rusia responde con misiles Kinzhal y drones Shahed a los intentos por lograr la paz, en alusión a los últimos ataques que tuvieron como blanco principal Kiev y en el que hubo al menos 20 heridos, una persona muerta y daños considerables en las infraestructuras de calefacción y energía.

“¿Cuál es la respuesta de Rusia a las propuestas de Estados Unidos y el mundo para poner fin a la guerra? Los representantes rusos mantienen largas conversaciones, pero en realidad, los Kinzhal y los Shahed hablan por ellos. Esta es la verdadera actitud de Putin y su círculo íntimo", dijo Zelensky en su cuenta de X.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

“No quieren poner fin a la guerra y buscan aprovechar cualquier oportunidad para causar aún más sufrimiento a Ucrania y aumentar la presión sobre otros países del mundo. Esto significa que la presión en respuesta sigue siendo insuficiente”, agregó.

PUEDES VER: El general Fanil Sarvarov y otras figuras clave de Rusia víctimas de atentados con bomba durante la guerra en Ucrania

Ante esa situación, Zelensky dijo que la respuesta deben ser medidas realmente contundentes y llamó a EE.UU. y a Europa a tomarlas.

“Si Rusia convierte incluso la Navidad y el Año Nuevo en una época de casas destruidas, apartamentos incendiados y centrales eléctricas en ruinas, esta actividad enfermiza solo podrá responderse con medidas realmente contundentes”, afirmó.

“Los suministros para la defensa aérea deben ser suficientes y oportunos, especialmente ahora, cuando más los necesitamos. No debe haber demoras en la protección de vidas. Agradezco a todos los líderes y países que están colaborando en este sentido”, añadió.

El alcalde de Kiev, Vitali Klichko, informó de una mujer muerta y al menos 19 heridos en la ciudad, mientras en otras regiones se registraron incendios y explosiones.

Los ataques rusos, que tenían también como blanco infraestructuras eléctricas, se efectuaron con drones y misiles, incluidos misiles ultrasónicos de tipo Kinschal, según los medios ucranianos.

Imagen del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y del presidente ruso Vladimir Putin. Foto: Ilya PITALEV / SPUTNIK / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERV / AFP / ILYA PITALEV HANDOUT

En Kiev, según la administración de la ciudad, hay 2.600 edificios de apartamentos sin calefacción tras los ataques, con temperaturas en torno a los cero grados.

Además, 320.000 hogares se han quedado sin calefacción.

“Otro ataque ruso continúa: desde anoche, se han lanzado casi 500 drones (un gran número de Shahed), así como 40 misiles, incluyendo Kinzhal. El objetivo principal es Kiev: instalaciones energéticas e infraestructura civil. Lamentablemente, se han producido impactos y edificios residenciales comunes han resultado dañados”, dijo Zelensky en X.

Ante la intensificación de los ataques rusos contra Ucrania, Polonia cerró dos aeropuertos en el noreste del país y sus fuerzas aéreas desplegaron aviones militares para controlar el espacio aéreo.

Los ataques se producen en medio de la expectativa que ha generado el anuncio del nuevo encuentro entre Trump y Zelensky, considerado clave en las actuales negociaciones de paz, aunque el plan de 20 puntos presentado por el mandatario ucraniano la noche de Navidad ha sido rechazado por la parte rusa.