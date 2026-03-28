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El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Foto: EFE/EPA/Ludovic Marin/ Archivo
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Foto: EFE/EPA/Ludovic Marin/ Archivo
Por Agencia EFE

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, leyó este sábado en una rueda de prensa por videoconferencia desde Qatar un informe de su servicio de inteligencia en el que se detallan los nombres de bases militares de EE.UU. y otras instalaciones de Oriente Medio que son objetivo de Irán que habrían sido fotografiadas por satélites rusos en las últimas semanas y meses.

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