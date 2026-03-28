El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, leyó este sábado en una rueda de prensa por videoconferencia desde Qatar un informe de su servicio de inteligencia en el que se detallan los nombres de bases militares de EE.UU. y otras instalaciones de Oriente Medio que son objetivo de Irán que habrían sido fotografiadas por satélites rusos en las últimas semanas y meses.

Una de las instalaciones de las que han tomado imágenes los satélites rusos según la inteligencia ucraniana es la base naval anglo-estadounidense de Diego García, en el archipiélago de Chagos del Océano Índico, contra la que, según fuentes oficiales estadounidenses, Irán lanzó el pasado 20 de marzo dos misiles balísticos.

El presidente ucraniano también mencionó entre los objetivos supuestamente fotografiados una producción de gas en Kuwait y un punto no especificado de la ciudad israelí de Haifa.

Turquía, Qatar y Arabia Saudita son otros de los países en que la inteligencia ruso habría tomado imágenes de instalaciones estratégicas.

Algunas de estas fotografías se tomaron esta misma semana, según la información proporcionada por Zelensky.

“Cada día leo sobre instalaciones en Ucrania fotografiadas por satélites (rusos). Ahora leo sobre instalaciones en Oriente Medio fotografiadas por satélites. Cada vez que sabemos que han fotografiado una instalación en Ucrania sabemos que tenemos que protegerla porque están planeando algún tipo de operación para destruirla”, señaló Zelensky. “Todo el mundo sabe para qué se toman esas fotos”, remachó.

El presidente ucraniano ya había dicho en anteriores ocasiones que Rusia está pasando información de inteligencia a Irán para ayudar a la República Islámica a golpear objetivos de EE.UU. y sus aliados en la región. Fuentes oficiales de EE.UU. citadas por medios de ese país también dicen tener constancia de este hecho.

Aviones bombarderos estadounidenses B-2 en la pista de la base militar estadounidense de Mauricio, en la isla de Diego García, el 2 de abril de 2025. (Handout / Planet Labs / AFP) / HANDOUT

Zelensky agregó que todos los dirigentes con que se ha reunido desde el jueves en su viaje por los países del Golfo -que le ha llevado de momento a Arabia Saudí, Emiratos y Catar- entienden que Rusia ayuda a Irán “como mínimo” con información de inteligencia.

“Todos entienden que Rusia ayuda, como mínimo, con inteligencia, a Irán” dice sobre los dirigentes con los que se reunió en su gira.

El presidente ucraniano leyó el informe de inteligencia sobre la actividad de los satélites rusos recibido de sus servicios secretos al ser preguntado cómo afecta a Ucrania el levantamiento, por parte de EE.UU. para estabilizar el mercado internacional tras las disrupciones causadas por la guerra de Irán, de algunas sanciones petroleras a Rusia.

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