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Esta fotografía muestra al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, durante una rueda de prensa con periodistas en Kiev. Foto: OFICINA PRESIDENCIAL DE UCRANIA / AFP
Esta fotografía muestra al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, durante una rueda de prensa con periodistas en Kiev. Foto: OFICINA PRESIDENCIAL DE UCRANIA / AFP
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Por Agencia EFE

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmó este jueves de camino a la cumbre de líderes de la Unión Europea (UE) en Chipre que su país merece una integración plena y no simbólica en ese bloque, al tiempo que celebró el desbloqueo del crédito de 90.000 millones de euros.

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