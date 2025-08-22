Volodymyr Zelensky observa durante una sesión de preguntas y respuestas con representantes de medios de comunicación internacionales en el Museo Nacional de Historia de Letonia el 11 de enero de 2024 en Riga, Letonia. Foto: Gints Ivuskans / AFP
Volodymyr Zelensky observa durante una sesión de preguntas y respuestas con representantes de medios de comunicación internacionales en el Museo Nacional de Historia de Letonia el 11 de enero de 2024 en Riga, Letonia. Foto: Gints Ivuskans / AFP
Zelensky: Trump es la única persona capaz de detener a Putin
Zelensky: Trump es la única persona capaz de detener a Putin

Zelensky: Trump es la única persona capaz de detener a Putin

El presidente ucraniano, , afirmó este viernes que el mandatario estadounidense, , es la única persona capaz de detener al líder ruso, , y reiteró su disposición a organizar un encuentro trilateral o bilateral para empezar a negociar el final de la guerra.

“No tenemos ningún acuerdo con Rusia. . Él es la única persona capaz de parar a Putin, en mi opinión”, dijo en una rueda de prensa en Kiev con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, al ser preguntado por los preparativos para la posible reunión con el líder ruso.

Zelensky reiteró que su acuerdo para pasar a la vía diplomática es con Washington, no con Moscú, y que le parecería más deseable por ello un encuentro trilateral, pero que también está listo para .

“Estamos dispuestos. Hablemos de la fecha, hablemos del lugar”, reclamó el presidente ucraniano y acusó a Moscú de hacer todo lo posible para que la reunión no llegue a producirse.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump; y el líder ruso, Vladimir Putin. (Fotos de Mandel NGAN / Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump; y el líder ruso, Vladimir Putin. (Fotos de Mandel NGAN / Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

“Hay que forzarles a la diplomacia, hacen falta sanciones fuertes si no se avienen a una resolución diplomática del conflicto”, reiteró una vez más.

El ministro de Exteriores ruso, , rechazó este jueves las prisas del Gobierno ucraniano, para celebrar cuanto antes una cumbre a nivel de líderes con Putin, en suelo europeo.

Lavov afirmó que , aunque siempre que todas las cuestiones importantes sean “bien estudiadas” por los expertos, tras lo cual los ministros emitirán “las correspondientes recomendaciones”.

