El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó este martes que ha comenzado a trabajar con la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en los “detalles” de la garantía de seguridad europea que supondrá la adhesión del país invadido a la Unión Europea y que él exige que sea en una “fecha clara”, en 2027.

“Es fundamental que hayamos comenzado a trabajar en los detalles de una garantía clave de seguridad geopolítica para Ucrania y para toda Europa, así como en una fecha clara para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea (UE)”, señaló en una rueda de prensa junto con Von der Leyen y Costa, en la que reiteró que “el año 2027 es muy importante para nosotros y espero que sea alcanzable”.

Zelensky dijo que espera que sea en esta fecha para que (el presidente ruso, Vladímir) “Putin no pueda bloquear nuestra adhesión durante décadas”.

“Es cierto que queremos una vía rápida para la adhesión y estamos agradecidos por el gran apoyo y por el estatus de país candidato, entre otras cosas, por parte de las instituciones de la UE”, dijo.

Advirtió de que “sabe” que Putin “intentará bloquear” la adhesión de Ucrania al club comunitario en el futuro si no hay una garantía con una fecha clara.

“No quiero que mi país y nuestra gente -que han vivido todos estos desafíos durante todos estos años de invasión a gran escala, toda esta guerra y esta tragedia- pasen por lo mismo que tenemos ahora” si Rusia volviese a atacar el país tras un eventual alto el fuego.

“Es lo que tenemos ahora con la OTAN. Rusia nos bloquea, porque no ve a Ucrania como un país independiente ni como parte de la familia europea. Por eso intentarán hacerlo, sin duda”, explicó.

“Pero estamos preparados para una vía rápida. Estamos listos para acelerar las reformas y avanzar en paralelo en este proceso”, añadió Zelensky.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habla durante una reunión de asesores de seguridad nacional de países europeos celebrada en Kiev el 3 de enero de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. Los asesores de seguridad de los principales aliados de Ucrania se reunieron en Kiev para debatir un plan negociado por Estados Unidos para poner fin a la guerra con Rusia, días después de que Kiev anunciara que el acuerdo estaba «al 90 %» listo. Funcionarios de 15 países, entre ellos Gran Bretaña, Francia y Alemania, así como representantes de la OTAN y la Unión Europea, se unieron a la reunión, la primera de varias previstas para el nuevo año. (Foto de Tetiana DZHAFAROVA / AFP)

El presidente del Consejo Europeo señaló al respecto que el apoyo europeo va más allá de la ayuda inmediata, porque “el futuro de Ucrania está en la UE”, porque “una Ucrania próspera y democrática, anclada en la UE es una garantía de seguridad para toda Europa y uno de los elementos clave del proceso de paz”.

“Ucrania ya ha logrado avances notables en las reformas europeas, incluso en las circunstancias más difíciles. El proceso de adhesión no es solo un ejercicio burocrático; es una transformación que aporta beneficios reales al pueblo ucraniano”, añadió Costa.

Eso sí, no quiso entrar en valorar en si la fecha de 2027 que exige Ucrania es alcanzable como meta, pero expresó su esperanza de que sea en “un futuro cercano”.

“Los preparativos técnicos con las instituciones de la UE avanzan bien y podemos esperar progresos significativos en el camino de la adhesión en un futuro próximo”, dijo.

Von der Leyen fue más clara al afirmar que se trata una meta fijada por Zelensky y no por la Comisión Europea (CE), que negocia con el país los capítulos para la adhesión.

“Entiendo muy bien que para ustedes también es importante una fecha clara. La fecha que ustedes fijan es su referencia, el objetivo que quieren alcanzar. Saben que, de nuestra parte, establecer fechas en sí mismas no es posible. Pero el apoyo para que alcancen su meta es absolutamente claro de nuestra parte”, enfatizó.

La presidenta de la CE explicó que Ucrania está en un buen camino para convertirse en miembro de la UE, pero recordó de nuevo que se trata de un “proceso basado en méritos”.

“Pero eso también significa que la velocidad depende del país candidato. Debo decir que Ucrania es extraordinaria en la rapidez con la que cumple las reformas necesarias. Son reformas duras, no fáciles”, reconoció.

“Es impresionante ver el enorme progreso que Ucrania está logrando a pesar de estar luchando una guerra por su supervivencia”, recalcó Von der Leyen, quien mostró su “confianza en este proceso, porque hemos visto cuánto ha progresado Ucrania”.

