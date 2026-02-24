Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fotografía de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, estrechando la mano del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, antes de una reunión de la «Coalición de los Dispuestos» en Kiev, Ucrania, el 24 de febrero de 2026. Foto: EFE/EPA/SERVICIO DE PRENSA PRESIDENCIAL DE UCRANIA
Fotografía de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, estrechando la mano del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, antes de una reunión de la «Coalición de los Dispuestos» en Kiev, Ucrania, el 24 de febrero de 2026. Foto: EFE/EPA/SERVICIO DE PRENSA PRESIDENCIAL DE UCRANIA
/ UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT
Por Agencia EFE

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó este martes que ha comenzado a trabajar con la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en los “detalles” de la garantía de seguridad europea que supondrá la adhesión del país invadido a la Unión Europea y que él exige que sea en una “fecha clara”, en 2027.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.