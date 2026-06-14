El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, habló el domingo con Donald Trump sobre la guerra entre Ucrania y Rusia durante una llamada con motivo del 80 cumpleaños del mandatario estadounidense, según informó la Presidencia en Kiev.

La llamada se produce en un momento en que las conversaciones lideradas por Estados Unidos para poner fin al conflicto en Ucrania —que cumplió en febrero cuatro años— han quedado relegadas a un segundo plano por la guerra con Irán y mientras los avances rusos en el campo de batalla muestran señales de perder impulso.

“Fue una conversación bastante sustantiva sobre varios temas, desde los deseos de cumpleaños hasta la diplomacia y la guerra/la paz”, declaró a los periodistas el asesor de Zelensky, Dmitro Litvin, y añadió que la llamada había durado “30-35 minutos”.

Luego, Zelensky dijo que abordará la invasión rusa y los esfuerzos de paz durante una reunión con el presidente Trump en la cumbre del G7 en Francia.

Señaló que conversaron “sobre cuestiones que podrían ayudar a lograr la paz ahora, e informé al presidente sobre los últimos acontecimientos en el campo de batalla y sobre cómo se ha fortalecido nuestra posición. Acordamos que hablaremos más durante nuestra reunión en la cumbre del G7”, precisó.

Trump ha presionado a ambas partes para que pongan fin al conflicto, después de haber prometido que terminaría con esta guerra en un día tras asumir el cargo, en enero de 2025.

Fotografía de archivo del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski (i), durante una reunión con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump (d). Foto: EFE/Aaron Schwartz/Pool

También ha insistido reiteradamente en que Ucrania haga concesiones a Rusia, que invadió su territorio en febrero de 2022.

Trump participará el martes en Francia en una sesión de trabajo del G7 con Zelensky, pero no está prevista ninguna reunión bilateral entre ambos, según un alto funcionario del gobierno que habló bajo condición de anonimato.

El magnate republicano ha sido criticado por haber reprendido a Zelensky en una tensa reunión en la Casa Blanca el año pasado, mientras invitaba al presidente ruso, Vladimir Putin, a una cumbre en Alaska en agosto de 2025.