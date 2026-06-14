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El presidente estadounidense Donald Trump (der.) reunido con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Florida, el 28 de diciembre de 2025. (EFE/EPA/SERVICIO DE PRENSA PRESIDENCIAL).
El presidente estadounidense Donald Trump (der.) reunido con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Florida, el 28 de diciembre de 2025. (EFE/EPA/SERVICIO DE PRENSA PRESIDENCIAL).
Por Agencia AFP

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, habló el domingo con Donald Trump sobre la guerra entre Ucrania y Rusia durante una llamada con motivo del 80 cumpleaños del mandatario estadounidense, según informó la Presidencia en Kiev.

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