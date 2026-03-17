El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha vuelto a poner a disposición de EE.UU. la experiencia y las capacidades tecnológicas de Ucrania pese a que su homólogo estadounidense, Donald Trump, dijo recientemente que su país no necesitaba esta asistencia para hacer frente a los ataques de Irán.

“Ucrania tiene todo el sistema de defensa aérea excepto las capacidades antimisiles balísticos. EE.UU. tiene excelentes sistemas antibalísticos. Combinando estas dos fortalezas es posible cerrar el cielo sobre cualquier país que sufra un ataque masivo y proteger no sólo a civiles y militares, sino también cualquier infraestructura crítica”, dijo Zelensky en una entrevista con el New York Post de la que ha publicado fragmentos en su cuenta de X.

El presidente ucraniano explicó que los misiles Patriot con los que cuenta EE.UU. no pueden hacer frente al uso masivo de drones como los iraníes Shahed.

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“Uno de estos drones es cuarenta veces más barato que un sólo misil Patriot. Por tanto, en términos de tiempo y coste de producción de misiles es imposible competir con los drones”, precisó.

Zelensky se refirió al Ejército de EE.UU. como “el más fuerte y efectivo del mundo” y dijo que Ucrania “es el número uno” en tecnología asequible desde el punto de vista económico para derribar drones.

El presidente ucraniano expresó su disponibilidad a “un intercambio real de seguridad, garantías de seguridad y experiencia” para aunar esas capacidades en beneficio de las dos partes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky. (Andrew CABALLERO-REYNOLDS / Tetiana DZHAFAROVA / AFP)

Trump dijo la semana pasada en una entrevista que EE.UU. no necesita la ayuda de Ucrania para derribar drones iraníes.

“Sabemos más de drones que nadie. Tenemos los mejores drones del mundo”, agregó al ser preguntado por la asistencia ofrecida por Kiev en este sentido.

Zelensky había anunciado con anterioridad el envío de un equipo de expertos y de drones interceptores desarrollados por Kiev a una base estadounidense en Jordania para ayudar a derribar drones iraníes.

Ucrania también ha enviado equipos de expertos en el derribo de drones a Catar, Emiratos y Arabia Saudí, aliados de EE.UU. en Oriente Medio que han sido atacados por Irán.

“Me gustaría que EE.UU. no percibiera a Ucrania como un país que simplemente pide ayuda”, declaró Zelensky durante la entrevista.

Kiev aspira a serle útil a EE.UU. para recibir más apoyo de Washington y que los países europeos que respaldan a Ucrania puedan comprar a empresas estadounidenses un mayor número de misiles Patriot para el Ejército ucraniano, que necesita un mayor número de misiles de este tipo para protegerse de los misiles balísticos rusos.

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