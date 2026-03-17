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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Foto: EFE/EPA/Pawel Supernak/Archivo
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Foto: EFE/EPA/Pawel Supernak/Archivo
Por Agencia EFE

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha vuelto a poner a disposición de EE.UU. la experiencia y las capacidades tecnológicas de Ucrania pese a que su homólogo estadounidense, Donald Trump, dijo recientemente que su país no necesitaba esta asistencia para hacer frente a los ataques de Irán.

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