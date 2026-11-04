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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha aterrizado este miércoles en Madrid para asistir a la XXX Cumbre Iberoamericana que se inaugura esta tarde en la capital española. Foto: EFE/ Volodymyr Zelensky / X
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha aterrizado este miércoles en Madrid para asistir a la XXX Cumbre Iberoamericana que se inaugura esta tarde en la capital española. Foto: EFE/ Volodymyr Zelensky / X
/ Volodímir Zelenski / X
Por Agencia EFE

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aterrizó este miércoles de manera inesperada en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, a donde se ha desplazado en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana que se inaugura esta tarde en la capital española.

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