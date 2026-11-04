El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aterrizó este miércoles de manera inesperada en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, a donde se ha desplazado en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana que se inaugura esta tarde en la capital española.

Según han confirmado fuentes de La Moncloa, el presidente ucraniano se reunirá con los mandatarios iberoamericanos participantes en la cumbre para intercambiar impresiones sobre la situación de su país, sus repercusiones globales y sobre los principales retos para la paz y la seguridad internacionales.

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La inauguración de la cita se celebra esta tarde en el Teatro Real y posteriormente tendrá lugar una cena de gala con los reyes. Será mañana, jueves, cuando se celebre el plenario de mandatarios iberoamericanos.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, recibirá a Zelensky mañana en el marco de la cumbre y por la tarde ambos mantendrán un encuentro bilateral en el Palacio de la Moncloa.

El objetivo de ese encuentro es reafirmar el respaldo de España a Ucrania, como ha venido haciendo desde el inicio de la guerra, añadieron las mismas fuentes.

También se espera que el mandatario ucraniano se reúna con el rey Felipe VI, a falta de confirmación oficial.

Tras su llegada a Madrid, Zelensky publicó un vídeo en la red social X en el que se le veía bajando del avión y un mensaje en el que define los objetivos de su visita a la capital española.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha aterrizado este miércoles en Madrid para asistir a la XXX Cumbre Iberoamericana que se inaugura esta tarde en la capital española. Foto: EFE/ Volodymyr Zelensky / X / Volodímir Zelenski / X

“Nuestra principal prioridad es reforzar las defensas aéreas de Ucrania, proteger a nuestra gente y expandir la cooperación en defensa y producción”, escribió el presidente ucraniano.

Zelensky agradeció a España la asistencia que ha proporcionado al país invadido desde el comienzo de la guerra en 2022 y anunció sin dar detalles que “se están preparando nuevas medidas de apoyo”.

El jefe de Estado ucraniano agregó que también tiene en la agenda durante los próximos días contactos con representantes de EE.UU. previa a la reunión trilateral que se celebrará los días 10 y 11 a nivel técnico con Rusia bajo mediación estadounidense en Abu Dabi.

“Estamos coordinándonos con nuestros socios para lograr resultados concretos en asuntos de seguridad y (sobre) los próximos pasos para la paz”, indicó.

“Necesitamos protección frente a los ataques rusos y el restablecimiento de la paz”, recalcó.

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