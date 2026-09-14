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Resumen

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El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. (Foto de OZAN KOSE / AFP)
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. (Foto de OZAN KOSE / AFP)
/ OZAN KOSE
Por Agencia EFE

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aseguró este lunes que Ucrania se abstendrá de golpear infraestructuras petroleras rusas si tiene garantías de que Rusia detiene también sus bombardeos contra su sistema eléctrico, sus infraestructuras críticas y su logística alimentaria.

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