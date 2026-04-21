El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ofreció este martes al nuevo mandatario chileno, José Antonio Kast, un acuerdo de seguridad por diez años similar al que Ucrania tiene con Arabia Saudí, Emiratos y Qatar, sobre tecnología de drones y otros equipos.

“Hemos hablado con detalle de todas las áreas posibles para profundizar la cooperación bilateral entre nuestros países. Ucrania ya tiene acuerdos de seguridad por diez años con tres países de Oriente Medio, y estamos preparados para una alianza similar con Chile”, tras mantener hoy, escribió Zelensky en X, su primera conversación telefónica con Kast.

El presidente ucraniano agregó que también habló con Kast sobre las oportunidades de colaborar con Chile en materia de metalurgia, agricultura y exploración de minerales, sectores que tienen importancia en las economías de ambos países.

Zelensky también felicitó a Kast por su llegada a la presidencia de Chile y le agradeció por su apoyo a Ucrania y por haber unido el Estado chileno a la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos que han quedado en manos de Rusia tras la ocupación de territorio ucraniano.

“En mayo habrá una cumbre dedicada a nuestros niños, y contamos con la participación de Chile”, remarcó Zelensky.

Con el predecesor del conservador Kast, el progresista Gabriel Boric, Chile fue uno de los países de Suramérica que mejores relaciones mantuvo con Ucrania en el contexto de la guerra provocada por la invasión rusa de 2022.

Sobre la invitación al mandatario suramericano para visitar el país europeo, el canciller chileno Francisco Pérez-Mackenna declaró este martes que “hay que verla en lo complejo de nuestras agendas, pero a lo mejor en el futuro se podrá concretar”, a la salida de la reunión telemática en el palacio de La Moneda en Santiago.

Fotografía cedida por la Presidencia de Chile de su mandatario José Antonio Kast, junto al ministro de Relaciones Exteriores chileno, Francisco Pérez Mackenna, durante una videoconferencia con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, este martes, en el palacio de La Moneda, en Santiago. Foto: EFE/ Presidencia de Chile / Presidencia de Chile

El ministro chileno mencionó que en el contacto se refrendó el apoyo de Chile a Ucrania y su cooperación en los foros multilaterales, sus “deseos de paz” y de que “cuando terminen las hostilidades las fronteras vuelvan a lo que eran antes”.

Pérez-Mackenna afirmó que se habló sobre “áreas críticas”. “Tienen una industria agrícola muy dinámica, han avanzado bastante en tecnología, también en minería. Nosotros somos un país minero, así que podemos buscar cooperación en esas áreas”, agregó.

La relación comercial bilateral alcanza los 26,2 millones dólares, en la que Chile exporta, principalmente, productos del mar como mejillones cocidos, salmones y jureles por 17,5 millones de dólares.

Ucrania, por su parte, ofrece aceites lubricantes, aparatos para preparación de café y ventiladores por 8,7 millones de dólares.

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