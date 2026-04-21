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Fotografía cedida por la Presidencia de Chile de su mandatario José Antonio Kast, junto al ministro de Relaciones Exteriores chileno, Francisco Pérez Mackenna, durante una videoconferencia con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, este martes, en el palacio de La Moneda, en Santiago. Foto: EFE/ Presidencia de Chile
Fotografía cedida por la Presidencia de Chile de su mandatario José Antonio Kast, junto al ministro de Relaciones Exteriores chileno, Francisco Pérez Mackenna, durante una videoconferencia con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, este martes, en el palacio de La Moneda, en Santiago. Foto: EFE/ Presidencia de Chile
Por Agencia EFE

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ofreció este martes al nuevo mandatario chileno, José Antonio Kast, un acuerdo de seguridad por diez años similar al que Ucrania tiene con Arabia Saudí, Emiratos y Qatar, sobre tecnología de drones y otros equipos.

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