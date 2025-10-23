Zelensky pide misiles Tomahawk de largo alcance a los países europeos que cuentan con ellos

Escucha la noticia
Zelensky pide misiles Tomahawk de largo alcance a los países europeos que cuentan con ellosResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo este jueves que está en contacto con los países europeos que cuentan con misiles estadounidenses de largo alcance Tomahawk para que Ucrania pueda contar también con este tipo de armamento, después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, descartara transferir por ahora estas armas a Kiev.
Zelensky señaló ante los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) que no sólo EE.UU. cuenta con misiles de largo alcance que pueda enviar a Ucrania.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA: Misiles Tomahawk e información de inteligencia: ¿Qué se sabe de la nueva ayuda de EE.UU. a Ucrania para ataques en Rusia?
“Algunos países europeos también los tienen, incluidos Tomahawks. Estamos hablando ya con los países que pueden ayudar”, explicó.
Según publicaciones especializadas en la industria de defensa, el Reino Unido y Países Bajos son los dos países europeos que cuentan con misiles Tomahawks actualmente.
Estos misiles pueden alcanzar objetivos hasta a 2.500 kilómetros y serían el arma de más alcance transferida hasta ahora a Kiev por sus socios de consumarse su envío a Ucrania, que ha recibido anteriormente para defenderse de Rusia de sus socios misiles británicos Storm Shadow, ATACMS estadounidenses y SCALP franceses.
Zelensky insistió en que dotar a Ucrania de más capacidades de ataque de largo alcance hará sentir al Kremlin “las consecuencias de esta guerra” y contribuirá a que el presidente ruso, Vladímir Putin, se siente a negociar el final del conflicto provocado por la invasión.
TE PUEDE INTERESAR
- Jair Bolsonaro: ¿Qué sigue para el expresidente de Brasil luego de la publicación de su condena a prisión?
- Colombia rechaza ataque de EE.UU. a supuesta “narcolancha” frente a su costa del Pacífico
- EE.UU. asegura haber destruido una segunda “narcolancha” en el Pacífico
- Trump dice que Petro es un “matón” y un “mal tipo” que fabrica “muchas drogas”
Contenido sugerido
Contenido GEC