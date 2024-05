Reporte para El Comercio desde Kiev, Ucrania

Con el tiempo contra el reloj por la Cumbre de la Paz que se realizará a mediados de junio, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, viene intensificando sus movidas geopolíticas apuntando hacia Latinoamérica. Ante un grupo de medios de comunicación de la región, entre los que participó El Comercio, Zelensky también habló del Perú y de una supuesta influencia de Rusia en nuestro país.

-¿Qué puede aportar específicamente Perú a los objetivos que tiene Ucrania en esta guerra? Militar y económicamente no hay mucho que Perú pueda aportar. ¿Ha pensado en tener contacto directo con la presidenta peruana? ¿Existe posibilidad de que usted viaje a Perú?”, preguntó El Comercio en la rueda de prensa con otros nueve medios de la región.

“Las mismas posibilidades que tienen ustedes. Nuestros diplomáticos han estado trabajando para traer a Perú a la Cumbre de la Paz y hacemos todo lo posible. Entendemos que hay gran influencia de Rusia en muchos países de América Latina, también la tienen en Perú. Pero en cualquier caso, Perú es un país absolutamente independiente. El apoyo a la Cumbre de la Paz es el apoyo de su propia seguridad porque lo mas importante [es que] el país se declara como independiente y como capaz de dialogar sobre el fin de guerra en Ucrania, sobre su propia dignidad y sus intenciones”, respondió el mandatario ucraniano a El Comercio.

Zelensky respondió por más de una hora en una sala ubicada en el edificio conocido como la Casa de las Quimeras, situada frente a la calle donde se encuentra su oficina presidencial, en Kiev. Con su clásica ropa de tono militar, rodeado de paredes verde pastel y sentado delante de las banderas de su país, Zelensky indicó que el cuerpo diplomático ucraniano ha estado trabajando para llevar a Perú a la Cumbre de la Paz que se realizará el 15 y 16 de junio en Lucerna (Suiza). En esta reunión, Ucrania busca que el resto de naciones se adhieran a su Fórmula de la Paz, un documento de 10 puntos que enarbola enunciados como la seguridad nuclear, la seguridad alimentaria y la seguridad energética, entre otros.

“Haga todo lo posible para que su líder [la presidenta del Perú] venga”, dijo el mandatario ucraniano, en tono de broma, al finalizar su respuesta. A través de fuentes del Poder Ejecutivo, este Diario pudo conocer que nuestro país ha confirmado su asistencia, pero lo más probable es que asista el canciller Javier González-Olaechea, y no la presidenta Dina Boluarte.

En Ucrania indican que más de 90 estados ya han confirmado la asistencia a la Cumbre de la Paz. Sin embargo, el gran problema para los intereses ucranianos es que, al igual que el Perú, varios otros países no tendrán como representantes a sus jefes de Estado.

Más adelante, en la conferencia, Zelensky reforzó su discurso sobre la influencia que manejaría Rusia en otros países. “Allá donde aparece Rusia, dirigida por [Vladimir] Putin, siempre aparecen los contratos con recursos energéticos, o contratos para el desarrollo de la agricultura. Ha tenido muchas influencia política, influencia en elecciones, en el Parlamento, puede financiar un partido, comprar gente para promover sus intereses”, manifestó.

"América Latina tiene una voz potente en las resoluciones de la Asamblea General de la ONU. En las decisiones políticas tiene su voz y la escuchan porque es una parte muy potente del mundo" Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania

-Contra Brasil y China-

Brasil es otro país que no tendrá a su gobernante Lula da Silva en la Cumbre de la Paz, y los medios de dicho país señalan que tampoco asistiría el canciller Mauro Vieira. Consultado al respecto, Zelensky habló sobre la necesidad de la unión en Latinoamérica y sobre la responsabilidad de su homólogo brasileño.

“¿El presidente Lula acaso no quiere tener esa alianza? No entiendo. [...] Yo creo que la alianza con los países de América Latina es mucho más potente que la alianza de Brasil solo con Rusia”, respondió ante la pregunta de los medios brasileños.

En esa línea, Zelensky indicó que Ucrania necesita el voto de la alianza de países de América Latina en la denominada Cumbre de la Paz. Asimismo, cuestionó que Lula da Silva no haya tenido una declaración conjunta con Ucrania, pero sí con China y que ambas naciones estén dispuestas a “compartir” con Rusia.

“China no nos puede imponer cómo terminar esta guerra y decidir por nosotros con lo que nos quedamos o no [...] ¿Por qué Brasil y China primero piensan en los rusos y luego en nosotros? ¿Cómo podemos dar ventaja a países que atentan contra otros y priorizar esta alianza con un agresor? Estamos esperando a los líderes de todos los países que quieren terminar esta guerra, no en las condiciones o con los ultimátums rusos”, afirmó tras aclarar que respeta a los presidentes de Brasil y China, y asegurar que Rusia ha bloqueado todos los diálogos con el fin de “congelar” la guerra.

China y Brasil emitieron un comunicado en el que describían “entendimientos comunes” sobre un camino para resolver la guerra, “celebrado en el momento adecuado y reconocido tanto por Rusia como por Ucrania, con participación equitativa de todas las partes”. Tanto Brasil como China son miembros del grupo BRICS (al que también pertenece Rusia), una alianza económica, política y social integrada también por India y Sudáfrica.

Ante una segunda consulta sobre qué consideraba que le faltaba a Brasil para acercarse a Ucrania, Zelensky apuntó: “Creo que le falta pronosticar las consecuencias de la caída de Ucrania. [...] Me parece que Brasil no está lo suficientemente informado sobre en qué se convirtió Rusia ahora mismo” .

¿Armas con Argentina?

En otro momento de la conferencia, el mandatario ucraniano mostró interés en realizar un trabajo conjunto con Argentina para la producción e intercambio militar. Esto tras recordar que, en diciembre del 2023, Zelensky asistió a la toma de mando del presidente argentino Javier Milei.

“Nosotros ya hemos estudiado algunas posibilidades de producción que tiene su país. Nos gustaría desarrollar ese tipo de colaboración, hacer una coproducción en lo que se refiere a drones, antidrones, drones marítimos y también el déficit muy grande que tenemos, por ejemplo, de pólvora. Estamos dispuestos a hacer ese tipo de producción tanto en Ucrania como en Argentina. Tenemos que ser muy rápidos, porque Rusia es muy grande y no tenemos otra opción que ser rápidos y tecnológicos. Son las búsquedas que estamos haciendo en todas partes. Estamos dispuestos a colaborar, a coproducir, a compartir las tecnologías que Ucrania ya ha recibido durante esta guerra” , adelantó sobre sus planes en otro de los países latinoamericano.

En lo que respecta a Gabriel Boric (Chile) y Gustavo Petro (Colombia), Zelensky solo tuvo palabras de agradecimiento por el apoyo que ambos han expresado a Ucrania. Tanto Boric como Petro han confirmado su asistencia a la Cumbre de la Paz, algo que el jefe de Estado ucraniano consideró “fundamental”.

Al presidente colombiano, en específico, no solo le agradeció su postura a favor de Ucrania sino que lo señaló como un “líder independiente”. Cuando se le recordó que Petro se opuso al envío de armas a su país, Zelensky reiteró la propuesta lanzada para Argentina sobre la coproducción en el ámbito militar, pero esta vez hizo énfasis en el desarrollo de tecnologías. “Cuando hablamos sobre el suministro de armas, no se trata de que Colombia tenga el deber de suministrarnos armas. Se trata del intercambio de experiencia, de tecnologías y a lo mejor de algunos tipos de armas. Esto contribuiría el refuerzo de su propio complejo militar” , anotó.

Al finalizar la cita, el presidente ucraniano tuvo una breve charla adicional con los periodistas donde dijo tener conocimiento de que, tanto Rusia como China venían realizando llamadas a otros países para presionarlos a que no asistan a la Cumbre de la Paz. Se despidió respondiendo que sí veía un final de la guerra y que la iban a ganar.

La Cumbre de Paz parece ser el primer medidor para determinar cuán cerca o lejos está el final que avizora el presidente de Ucrania.